Ольга Бузова подарила сестре песню в честь рождения её дочери

13 августа 2026, 23:05

Ольга Бузова решила посвятить сестре Анне и новорождённой племяннице особый трек

Ольга Бузова с сестрой (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова рассказала в соцсетях, какой подарок приготовила для своей сестры Анны в честь рождения дочери. 11 августа Анна впервые стала мамой — у неё и Константина Штрыкина родилась девочка, которую назвали Марией.





Певица решила отказаться от традиционных подарков и цветов, которые наверняка будут окружать новоиспечённую маму. Вместо этого Ольга посвятила сестре свою новую песню, чтобы навсегда сохранить в музыке важное для их семьи событие.





«Захотела очень запечатлеть это важное событие для нас музыкально... Писала песню со слезами на глазах, и каждый раз, когда слушаю её — комок в горле и сердце бьётся чаще», — призналась Бузова.