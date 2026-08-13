«Сколько жизней мог бы сохранить на фронте»: Стас Садальский разнёс фильм «Колобок»
Стас Садальский назвал аморальными миллиардные траты на сказку во время СВО
Стас Садальский резко высказался в соцсетях о фильме «Последний богатырь. Колобок», раскритиковав его бюджет и перенос премьеры «Человека-паука» ради российского проекта.
Ранее сообщалось, что дистрибьютор действительно просил партнёров перенести премьеру голливудского фильма.
«Только представьте, сколько жизней наших ребят миллиард мог бы сохранить на фронте», — написал актёр в соцсетях.По словам Садальского, тратить такие суммы на кино в нынешних условиях аморально. Актёр также заявил, что старт проката «Колобка» оказался провальным, а зрители якобы не хотят покупать билеты на картину. При этом по итогам уикенда 6–9 августа фильм, напротив, возглавил российский прокат.
Садальский сравнил просмотр картины с покупкой некачественного продукта и призвал обратить внимание на то, как расходуются крупные средства на кинопроизводство.