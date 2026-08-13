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«Сколько жизней мог бы сохранить на фронте»: Стас Садальский разнёс фильм «Колобок»

Стас Садальский назвал аморальными миллиардные траты на сказку во время СВО
Стас Садальский (Фото: Instagram* / @stas.sadalskiy)

Стас Садальский резко высказался в соцсетях о фильме «Последний богатырь. Колобок», раскритиковав его бюджет и перенос премьеры «Человека-паука» ради российского проекта.



Ранее сообщалось, что дистрибьютор действительно просил партнёров перенести премьеру голливудского фильма.

«Только представьте, сколько жизней наших ребят миллиард мог бы сохранить на фронте», — написал актёр в соцсетях.
По словам Садальского, тратить такие суммы на кино в нынешних условиях аморально. Актёр также заявил, что старт проката «Колобка» оказался провальным, а зрители якобы не хотят покупать билеты на картину. При этом по итогам уикенда 6–9 августа фильм, напротив, возглавил российский прокат. ​

Садальский сравнил просмотр картины с покупкой некачественного продукта и призвал обратить внимание на то, как расходуются крупные средства на кинопроизводство.
Софья Метелева

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