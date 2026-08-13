У Егора Шипа нашли долги по кредиту и налогам
У Егора Шипа обнаружили две задолженности. По данным ФНС, блогер должен налоговой службе 34 тысячи рублей, а ещё около 350 тысяч рублей — по кредитным платежам. Последним долгом уже занимаются судебные приставы. Об этом сообщает Super.
Сейчас на Егора Шипа зарегистрировано индивидуальное предпринимательство, через которое, предположительно, он получает доход от своей творческой деятельности. При этом информации о погашении задолженностей пока нет.
Если долги не будут выплачены, к блогеру могут применить меры взыскания, включая блокировку счетов и ограничение на выезд за границу. Решение о таких мерах принимается в рамках исполнительного производства.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России