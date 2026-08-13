У Егора Шипа нашли долги по кредиту и налогам

13 августа 2026, 22:56

Блогер Егор Шип задолжал ФНС 34 тысячи рублей, а по кредиту — ещё 350 тысяч

Егор Шип (Фото: Instagram* / @egorkaship)

У Егора Шипа обнаружили две задолженности. По данным ФНС, блогер должен налоговой службе 34 тысячи рублей, а ещё около 350 тысяч рублей — по кредитным платежам. Последним долгом уже занимаются судебные приставы. Об этом сообщает Super.