Аня Покров (Фото: Телеграм @pokrov90avocado)
Блогер Аня Покров выходит замуж. Об этом девушка сообщила у себя в социальных сетях.
Аня Покров вызвала слухи о своей помолвке еще в декабре 2022 года, когда поделилась моментами своего 23-летия. Она отпраздновала день рождения с любимым Артуром Бабичем в Лас-Вегасе и опубликовала фото одного из подарков — букета цветов и коробочки с кольцом. Это заставило поклонников предположить, что именно Бабич подарил ей это украшение, и фанаты начали поздравлять ее с возможной помолвкой.
В последнее время Аня также носит кольцо на безымянном пальце правой руки, что подогревает слухи о том, что она может готовиться к свадьбе с Артуром.
Аня Покров и Артур Бабич признались в своих отношениях в августе 2022 года, после двух лет сокрытия их романтической связи. Оба блогера стали известны как участники первого состава тиктокерского дома Dream Team House и музыкальные исполнители.
Читайте также:
«Я к ее косметологу не пойду!» Овсянникова прошлась по внешности Кузнецовой в новом шоу
«Я в ее годы уже была прима-балериной»: Волочкова о жизни дочери в браке после свадьбы
Раскрыта судьба элитной виллы Максима Фадеева на Бали
Анастасия Хохлова