Почти год прошёл с момента развода певицы Алсу с предпринимателем Яном Абрамовым, и поклонники с интересом следят за личной жизнью артистки, ожидая новостей о новом романе. Пока же она утверждает, что её сердце свободно, однако не исключает, что снова может выйти замуж.