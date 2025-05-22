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«Совпадений много»: Анну Асти обвинили в плагиате обложки песни челябинской певицы

Анну Асти обвинили в плагиате обложки для трека у челябинской певицы
Анна Дзюба (РИА Новости/Светлана Шевченко)

Анна Дзюба (РИА Новости/Светлана Шевченко)

Певицу Анну Асти (Анна Дзюба) заподозрила в плагиате обложки для своей новой песни челябинская исполнительница Софья Солодовник (Sofya Soul). Подозрениями она поделилась с журналистами KP.RU. По словам челябинки, в шоу-бизнесе совпадения являются нормой, но данный случай заставил усомниться.
«В шоу-бизнесе совпадения в музыке, аранжировках — это норма. Но согласитесь, в данном случае совпадений слишком много», — прокомментировала Софья.
Журналисты сравнили обложки. На одной из них Анна Асти поднимает руки наподобие восточного танца. Ее трек «Высшие силы» появился на днях. При этом полгода назад, в конце декабря, у Софьи вышла композиция «Дай мне силы», где ее схожий профиль и цветовая гамма.

Музыкальный критик Олег Кармунин предположил, что все может быть связано с агрегаторами, которые при помощи нейросетей предлагают исполнителям выбрать обложку.

«Однако обе девушки «украли» из фильма «Убить Билла». Там в конце первой части целая сцена такая», — добавил он.

Sofya Soul не планирует обращаться в суд, но готова записать с Анной Асти совместный трек.

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Соседов со скепсисом отнесся к возвращению Носкова на сцену
Соседов заявил, что возвращение Носкова на сцену обречено на провал
22 мая 2025, 18:35

Николай Носков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Сергей Соседов заявил, что возвращение Николая Носкова на сцену обернется провалом. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.
«Носков, чтобы стать популярным, должен либо запеть на новый лад свои старые хиты, чтобы их подхватила молодежь, как это случилось с Кадышевой, либо должен предоставить новый материал с мотивами, которые сейчас, что называется, в топе», — цитирует критика Общественная Служба Новостей.

Соседов слабо верит в идею возрождения артиста. По его словам, возвращение Носкова на сцену не будет удачным.

Ранее стало известно о многомиллионном гонораре Николая Носкова после инсульта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Ольга Бузова показала фигуру в откровенном красном бикини на пляже в Доминикане
22 мая 2025, 18:08

Ольга Бузова (Фото: Инстаграм* @buzova86)

На сегодняшний день Ольга Бузова находится в Доминиканской Республике. Ведущая работает на съемках нового сезона шоу «Звезды в джунглях».
Артистка фото и видео, на которых продемонстрировала пляжный образ. Бузова надела бикини красного цвета на завязках. Купальник подчеркнул ее стройную фигуру.

«Почему бы и нет, если "да"», — подписала снимок знаменитость.

Певица заявила, что решила после смены поплавать в теплом Карибском море. По ее словам, она обожает купаться и готова находиться в воде очень долго.

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«Я сказала "да"»: Аня Покров выходит замуж — видео
Аня Покров выходит замуж за Артура Бабича
22 мая 2025, 17:44

Аня Покров (Фото: Телеграм @pokrov90avocado)

Блогер Аня Покров выходит замуж. Об этом девушка сообщила у себя в социальных сетях.

Аня Покров вызвала слухи о своей помолвке еще в декабре 2022 года, когда поделилась моментами своего 23-летия. Она отпраздновала день рождения с любимым Артуром Бабичем в Лас-Вегасе и опубликовала фото одного из подарков — букета цветов и коробочки с кольцом. Это заставило поклонников предположить, что именно Бабич подарил ей это украшение, и фанаты начали поздравлять ее с возможной помолвкой.

В последнее время Аня также носит кольцо на безымянном пальце правой руки, что подогревает слухи о том, что она может готовиться к свадьбе с Артуром.

Аня Покров и Артур Бабич признались в своих отношениях в августе 2022 года, после двух лет сокрытия их романтической связи. Оба блогера стали известны как участники первого состава тиктокерского дома Dream Team House и музыкальные исполнители.

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«Теперь другой вкус»: певица Алсу рассказала, какое для нее идеальное свадебное платье
22 мая 2025, 17:43

Алсу (фото: Instagram* / alsou_a)

Почти год прошёл с момента развода певицы Алсу с предпринимателем Яном Абрамовым, и поклонники с интересом следят за личной жизнью артистки, ожидая новостей о новом романе. Пока же она утверждает, что её сердце свободно, однако не исключает, что снова может выйти замуж.
Артистка призналась, что уже представляет, в каком образе хотела бы пойти под венец. По её словам, первое свадебное платье сохранилось, и она до сих пор в него помещается — фигура Алсу почти не изменилась со времён юности. Однако вкусы за эти годы стали другими.

«Тогда в юности, в молодости мне хотелось быть принцессой. У меня было такое корсетное платье с пышной юбочкой. Сегодня у меня совершенно другой вкус. Что-то более сдержанное, более элегантное», — рассказала Алсу в интервью порталу 7Дней.ru на премии RU.TV.

Напомним, ранее завершились судебные разбирательства между Алсу и Абрамовым по поводу раздела совместно нажитого имущества. По словам адвоката предпринимателя, суд встал на сторону его клиента. Подробности дела не разглашаются, однако, по слухам, певице пришлось отказаться от претензий на часть состояния бывшего супруга из-за давления с его стороны.

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Блогер Давид Манукян задолжал налоговой 37 тысяч рублей
22 мая 2025, 17:42

Давид Манукян (Дава) (Фото: Telegram-канал @davatelega)

Давид Манукян (DAVA) задолжал налоговой 37 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Согласно информации Telegram-канала, на сегодняшний день по своему ИП Манукян не заплатил 37 тыс 664 руб. Сам Манукян еще никак не комментировал это начисление.

Ранее сообщалось, что блогер Слава Бустер задолжал перед налоговой 4,5 млн рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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