«Совпадений много»: Анну Асти обвинили в плагиате обложки песни челябинской певицы

Анна Дзюба (РИА Новости/Светлана Шевченко)
Певицу Анну Асти (Анна Дзюба) заподозрила в плагиате обложки для своей новой песни челябинская исполнительница Софья Солодовник (Sofya Soul). Подозрениями она поделилась с журналистами KP.RU. По словам челябинки, в шоу-бизнесе совпадения являются нормой, но данный случай заставил усомниться.
«В шоу-бизнесе совпадения в музыке, аранжировках — это норма. Но согласитесь, в данном случае совпадений слишком много», — прокомментировала Софья.Журналисты сравнили обложки. На одной из них Анна Асти поднимает руки наподобие восточного танца. Ее трек «Высшие силы» появился на днях. При этом полгода назад, в конце декабря, у Софьи вышла композиция «Дай мне силы», где ее схожий профиль и цветовая гамма.
Музыкальный критик Олег Кармунин предположил, что все может быть связано с агрегаторами, которые при помощи нейросетей предлагают исполнителям выбрать обложку.
«Однако обе девушки «украли» из фильма «Убить Билла». Там в конце первой части целая сцена такая», — добавил он.
Sofya Soul не планирует обращаться в суд, но готова записать с Анной Асти совместный трек.
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