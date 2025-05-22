Блогер Давид Манукян задолжал налоговой 37 тысяч рублей

Давид Манукян (Дава) (Фото: Telegram-канал @davatelega)
Давид Манукян (DAVA) задолжал налоговой 37 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Согласно информации Telegram-канала, на сегодняшний день по своему ИП Манукян не заплатил 37 тыс 664 руб. Сам Манукян еще никак не комментировал это начисление.
Ранее сообщалось, что блогер Слава Бустер задолжал перед налоговой 4,5 млн рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова