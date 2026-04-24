Козловский впервые прокомментировал слухи о беременности Оксаны Акиньшиной
Данила Козловский в личном блоге отреагировал на сообщения о беременности 39-летней Оксаны Акиньшиной. 40-летний актёр ясно дал понять, что снова готовится стать отцом.
Акиньшина ждёт ребёнка от своего бойфренда Данилы Козловского. Звезда сериала «Контейнер» находится на последних сроках беременности. Актёры долго отказывались комментировать публикации на эту тему.
24 апреля Данила в необычной форме подтвердил новость. Козловский выложил в личном блоге видео с аистом: птица сидит в гнезде. Люди обычно рассказывают детям, что аисты приносят малышей. Таким иносказательным способом артист признался, что у него скоро родится ещё один ребёнок.
В материале «Радио 1» рассказываем мнение нумеролога Златы Льяновой о союзе Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского.
