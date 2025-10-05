«Озлобленный на жизнь»: Анна Семенович резко ответила Соседову за слова о Славе

05 октября 2025, 12:53

Анна Семенович вступилась за певицу Славу и раскритиковала Сергея Соседова

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Сергей Соседов вновь оказался в центре скандала из-за своих высказываний — на этот раз он нелестно отозвался о певице Славе. Музыкальный критик назвал её исполнительницей одного хита и заявил, что даже при большом желании не смог бы вспомнить ни одной её песни. По его словам, таким артистам не место на сцене.





Анна Семенович резко отреагировала на высказывания Соседова, подчеркнув, что не понимает самой сути профессии критика. По её мнению, подобные люди зачастую ничего не добились сами, но позволяют себе осуждать тех, кого любят зрители.





«Настя ездит с гастролями, собирает полный зал. У ней солдауты всегда. А Сергей считает, что что-то не так у неё с творчеством. Может быть, у Сергея что-то не так с головой, с мышлением. Может быть, он очень озлобленный на жизнь по какой-то причине» — возмутилась бывшая солистка «Блестящих».