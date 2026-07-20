Ольга Бузова призналась, что болела за Аргентину на финале чемпионата мира
Ольга Бузова призналась, что тяжело пережила поражение Аргентины на ЧМ
Ольга Бузова рассказала, за кого болела в финале чемпионата мира по футболу 2026 года. Несмотря на плотный рабочий график, артистка следила за решающим матчем турнира прямо во время закрытия фестиваля «Славянский базар» в Беларуси.
В своём блоге Бузова опубликовала видео с Алексеем Воробьёвым. Пока они готовились к выходу на сцену, артисты успевали смотреть трансляцию матча на телефоне. Если Воробьёв поддерживал сборную Испании, то Ольга болела за Аргентину и скандировала имя Лионеля Месси.
«Пока все плакали вместе с Месси, я вела закрытие конкурса "Славянский базар". Рада за Испанию и очень расстроилась, что последний чемпионат мира для Месси не принёс ему победы», — призналась певица.Напомним, финал чемпионата мира завершился победой сборной Испании над Аргентиной со счётом 1:0. Единственный мяч был забит в дополнительное время — на 106-й минуте отличился Ферран Торрес.
Для Лионеля Месси этот турнир стал последним чемпионатом мира в карьере, поэтому поражение аргентинской команды особенно расстроило многих поклонников легендарного футболиста, в том числе и Ольгу Бузову.