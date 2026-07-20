Ольга Бузова призналась, что болела за Аргентину на финале чемпионата мира

20 июля 2026, 11:36

Ольга Бузова призналась, что тяжело пережила поражение Аргентины на ЧМ

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Ольга Бузова рассказала, за кого болела в финале чемпионата мира по футболу 2026 года. Несмотря на плотный рабочий график, артистка следила за решающим матчем турнира прямо во время закрытия фестиваля «Славянский базар» в Беларуси.





В своём блоге Бузова опубликовала видео с Алексеем Воробьёвым. Пока они готовились к выходу на сцену, артисты успевали смотреть трансляцию матча на телефоне. Если Воробьёв поддерживал сборную Испании, то Ольга болела за Аргентину и скандировала имя Лионеля Месси.





«Пока все плакали вместе с Месси, я вела закрытие конкурса "Славянский базар". Рада за Испанию и очень расстроилась, что последний чемпионат мира для Месси не принёс ему победы», — призналась певица.