«Это стержень»: Сын Децла впервые высказался о своих дредах

19 июля 2026, 19:25

Антоний Толмацкий признался, что дреды отражают его характер, а не мировоззрение

Антоний Толмацкий (Фото: Instagram* @mercury_anthony_ioann)

21-летний сын рэп-исполнителя Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Антоний Толмацкий выступил на сцене VK Fest и ответил на вопрос о своей необычной причёске.





Молодой человек редко даёт интервью, но на фестивале охотно пообщался с публикой. Как сообщает корреспондент Super, Антоний признался, что носит длинные дреды уже семь лет: он заплёл их в 14 лет и с тех пор не менял образ. Молодой человек подчеркнул, что для него это не просто стиль или дань моде.

«Это больше про внутренний стержень и отношение к жизни. Про философию — в меньшей степени», — пояснил Толмацкий.