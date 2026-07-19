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«Это стержень»: Сын Децла впервые высказался о своих дредах

Антоний Толмацкий признался, что дреды отражают его характер, а не мировоззрение
Антоний Толмацкий (Фото: Instagram* @mercury_anthony_ioann)

21-летний сын рэп-исполнителя Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Антоний Толмацкий выступил на сцене VK Fest и ответил на вопрос о своей необычной причёске.



Молодой человек редко даёт интервью, но на фестивале охотно пообщался с публикой. Как сообщает корреспондент Super, Антоний признался, что носит длинные дреды уже семь лет: он заплёл их в 14 лет и с тех пор не менял образ. Молодой человек подчеркнул, что для него это не просто стиль или дань моде.

«Это больше про внутренний стержень и отношение к жизни. Про философию — в меньшей степени», — пояснил Толмацкий.
Он добавил, что причёска стала для него частью повседневности и личного восприятия себя, а не способом передать какие-то отвлечённые идеи.

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Ольга Щелокова

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