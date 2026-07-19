«Пусть работают взрослые»: комик Илья Соболев высказался о начинающих исполнителях

19 июля 2026, 19:00

Илья Соболев с иронией предложил «запретить» молодых артистов

Илья Соболев (Фото: Instagram* / @sobolev_tut)

Илья Соболев в шутливой манере высказался о молодых артистах, заявив, что им стоит на время уступить сцену более опытным коллегам. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





По словам комика, многие начинающие исполнители пока не могут похвастаться сильным вокалом, поэтому работать, по его мнению, должны в первую очередь взрослые артисты.





«Нужно запретить молодых артистов, потому что они плохо поют. Дайте работать взрослым», — с улыбкой заявил Соболев.