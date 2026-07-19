«Пусть работают взрослые»: комик Илья Соболев высказался о начинающих исполнителях
Илья Соболев с иронией предложил «запретить» молодых артистов
Илья Соболев в шутливой манере высказался о молодых артистах, заявив, что им стоит на время уступить сцену более опытным коллегам. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам комика, многие начинающие исполнители пока не могут похвастаться сильным вокалом, поэтому работать, по его мнению, должны в первую очередь взрослые артисты.
«Нужно запретить молодых артистов, потому что они плохо поют. Дайте работать взрослым», — с улыбкой заявил Соболев.Поклонники быстро подхватили шутку. В комментариях многие вспомнили громкие высказывания Ларисы Долиной о молодых исполнителях и начали иронизировать.
Заявление Соболева прозвучало в юмористическом ключе и стало поводом для новой волны обсуждений в соцсетях.