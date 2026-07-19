«Это настоящее безумие»: Месси высказался о знаменитом фото с маленьким Ямалем

19 июля 2026, 18:46

Месси признался, что не мог представить, что встретится с Ямалем в финале ЧМ

Лионель Месси (Фото: Instagram* / @leomessi)

Лионель Месси прокомментировал историю знаменитой фотографии, на которой он держит на руках ещё совсем маленького Ламина Ямаля. Об этом сообщает VS Sports.





По словам капитана сборной Аргентины, спустя почти два десятилетия встретиться с ним в финале чемпионата мира — настоящее чудо.





«Я сфотографировался с ним, когда он был ещё младенцем, а теперь мы оба встречаемся в финале чемпионата мира — это просто сумасшествие», — признался Месси.

«Я желаю ему огромных успехов. Если он будет прогрессировать, это пойдёт на пользу "Барселоне". Но мы сделаем всё, чтобы провести большой матч. Постараемся сыграть так, чтобы он не смог показать свою лучшую игру, хотя это будет очень непросто», — заявил Месси.