«Это настоящее безумие»: Месси высказался о знаменитом фото с маленьким Ямалем
Месси признался, что не мог представить, что встретится с Ямалем в финале ЧМ
Лионель Месси прокомментировал историю знаменитой фотографии, на которой он держит на руках ещё совсем маленького Ламина Ямаля. Об этом сообщает VS Sports.
По словам капитана сборной Аргентины, спустя почти два десятилетия встретиться с ним в финале чемпионата мира — настоящее чудо.
«Я сфотографировался с ним, когда он был ещё младенцем, а теперь мы оба встречаемся в финале чемпионата мира — это просто сумасшествие», — признался Месси.Аргентинец также высоко оценил уровень игры испанского вингера, назвав его одним из лучших футболистов мира. При этом Лео отметил, что успех Ямаля важен не только для сборной Испании, но и для «Барселоны».
«Я желаю ему огромных успехов. Если он будет прогрессировать, это пойдёт на пользу "Барселоне". Но мы сделаем всё, чтобы провести большой матч. Постараемся сыграть так, чтобы он не смог показать свою лучшую игру, хотя это будет очень непросто», — заявил Месси.Финал чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины состоится уже совсем скоро. Особое внимание болельщиков будет приковано именно к противостоянию легендарного Месси и восходящей звезды мирового футбола Ламина Ямаля — история, начавшаяся с случайной фотографии почти 20 лет назад, получит продолжение уже на главной футбольной арене мира.