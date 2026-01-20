Волочкова раскрыла самую большую ошибку в жизни

20 января 2026, 15:34

Волочкова назвала расставание с Керимовым самой большой ошибкой в жизни

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова назвала расставание с возлюбленным предпринимателем и политиком Сулейманом Керимовым самой большой ошибкой в своей жизни, обвинив в этом свою мать.





С Керимовым прима-балерина встречалась три года. Волочкова подчеркнула, что именно она являлась инициатором разрыва отношений.





«Но я не в оправдание себе хочу сказать, что здесь немаловажную, плохую роль сыграла, к сожалению, моя завистливая мама», — сказала Волочкова в интервью Москве 24.