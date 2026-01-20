Волочкова раскрыла самую большую ошибку в жизни
Волочкова назвала расставание с Керимовым самой большой ошибкой в жизни
Балерина Анастасия Волочкова назвала расставание с возлюбленным предпринимателем и политиком Сулейманом Керимовым самой большой ошибкой в своей жизни, обвинив в этом свою мать.
С Керимовым прима-балерина встречалась три года. Волочкова подчеркнула, что именно она являлась инициатором разрыва отношений.
«Но я не в оправдание себе хочу сказать, что здесь немаловажную, плохую роль сыграла, к сожалению, моя завистливая мама», — сказала Волочкова в интервью Москве 24.
Известно, что Керимов отличался особой ревностью: он нанимал частных детективов, отслеживавших передвижения возлюбленной. Однако расставание произошло по другой причине. Как признавалась сама Волочкова, она забеременела от олигарха, но по совету матери сделала аборт, после чего завершила отношения с бизнесменом. Известно, что Керимов болезненно перенес расставание. Ходили слухи, что именно он мог поспособствовать её увольнению из Большого театра.