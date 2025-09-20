Лиза Моряк назвала работу с мужем Сариком Андреасяном гордостью

20 сентября 2025, 15:14

Лиза Моряк призналась, что участие в фильмах супруга стало для неё честью

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Актриса Лиза Моряк, супруга режиссёра Сарика Андреасяна, рассказала о своём опыте работы над его фильмами и поделилась личным отношением к совместному творчеству. В интервью Пятому каналу, приуроченном к премьере ленты «Сказка о царе Салтане», артистка отметила, что участие в проектах мужа вызывает у неё искреннюю гордость.





Лиза подчеркнула, что Сарик всю жизнь посвятил кино и делает это с большой страстью. Она старается быть рядом, поддерживать и помогать ему в реализации творческих идей. По словам Моряк, сотрудничество с супругом на съёмочной площадке стало для них обоих важным опытом, укрепляющим личные и профессиональные отношения.





«Для меня это большая честь и гордость. Мы с Сариком — команда, и это наш большой плюс», — сказала актриса, подчеркнув, что работать вместе им легко и комфортно.