Жених Иды Галич не сразу узнал дочь на фотографии
Олег Ледвич, жених блогера Иды Галич, оказался в забавной ситуации, которую сама Ида с удовольствием продемонстрировала подписчикам. Как рассказала звезда в соцсетях, она отправила возлюбленному фотографию их новорождённой дочери, но мужчина засомневался — действительно ли на снимке их ребёнок.
Галич с юмором отреагировала на промах и опубликовала их переписку в своём Telegram-канале. Она пошутила, что мужчины иногда не только не могут найти кетчуп в холодильнике, который стоит «чуть правее», но и не всегда сразу узнают собственного ребёнка. Этот момент её особенно повеселил.
Из диалога пара сделала шуточный рилс, где Ида подчеркнула, что в целом Олег очень внимательный, но бывает тот самый «один процент», когда он даёт сбой.
Подписчики оценили самоиронию пары, активно включились в обсуждение, а блогер Айза-Лилуна Ай даже прокомментировала ситуацию, написав, что Олег — «лучший».
