Жених Иды Галич не сразу узнал дочь на фотографии

20 сентября 2025, 16:00

Жених Иды Галич перепутал свою новорождённую дочь с чужим ребёнком

Ида Галич и Олег Ледвич (Фото: Instagram* / @galichida)

Олег Ледвич, жених блогера Иды Галич, оказался в забавной ситуации, которую сама Ида с удовольствием продемонстрировала подписчикам. Как рассказала звезда в соцсетях, она отправила возлюбленному фотографию их новорождённой дочери, но мужчина засомневался — действительно ли на снимке их ребёнок.