Жених Иды Галич не сразу узнал дочь на фотографии

Жених Иды Галич перепутал свою новорождённую дочь с чужим ребёнком
Ида Галич и Олег Ледвич (Фото: Instagram* / @galichida)

Олег Ледвич, жених блогера Иды Галич, оказался в забавной ситуации, которую сама Ида с удовольствием продемонстрировала подписчикам. Как рассказала звезда в соцсетях, она отправила возлюбленному фотографию их новорождённой дочери, но мужчина засомневался — действительно ли на снимке их ребёнок.



Галич с юмором отреагировала на промах и опубликовала их переписку в своём Telegram-канале. Она пошутила, что мужчины иногда не только не могут найти кетчуп в холодильнике, который стоит «чуть правее», но и не всегда сразу узнают собственного ребёнка. Этот момент её особенно повеселил.

Из диалога пара сделала шуточный рилс, где Ида подчеркнула, что в целом Олег очень внимательный, но бывает тот самый «один процент», когда он даёт сбой.

Подписчики оценили самоиронию пары, активно включились в обсуждение, а блогер Айза-Лилуна Ай даже прокомментировала ситуацию, написав, что Олег — «лучший».

Софья Метелева

