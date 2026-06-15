«История про жадность, воровство и подлость»: 11 лет без Жанны Фриске. Как сложилась судьба солистки группы «Блестящие»?
Жанна Фриске вошла в историю отечественного шоу-бизнеса как певица, телеведущая и актриса, сумевшая добиться успеха сразу в нескольких творческих направлениях. Широкую известность ей принесло участие в популярной группе «Блестящие». Спустя всего несколько месяцев после рождения долгожданного сына Платона жизнь певицы резко изменилась. Врачи диагностировали у Жанны Фриске глиобластому — одну из самых агрессивных форм опухоли головного мозга. За здоровье артистки переживали тысячи поклонников по всей стране, но победить болезнь так и не удалось. 15 июня исполняется 11 лет со дня смерти певицы. О том, каким был ее жизненный и творческий путь, — в материале «Радио 1».
Биография Жанны Фриске: детство и трагедия в семьеБудущая звезда российской сцены появилась на свет в Москве в семье Владимира Фриске и Ольги Копыловой. Позже мужчина решил взять фамилию супруги. По его словам, в советские годы человеку с немецкой фамилией было значительно сложнее строить карьеру и устраиваться на работу.
8 июля 1974 года в семье родилась двойня — мальчик и девочка. Дети появились на свет раньше срока и находились в тяжелом состоянии. Спустя два дня после рождения брат Жанны скончался из-за тяжелого генетического заболевания.
В школьные годы будущая певица активно участвовала в творческой жизни, занималась художественной гимнастикой и акробатикой, посещала занятия по балету и обучалась бальным танцам. После окончания школы Жанна попыталась поступить на философский факультет Московского государственного университета, однако не смогла пройти конкурсный отбор.
Чтобы не терять время, девушка стала студенткой Московского гуманитарного университета, где выбрала специальность культуролога. Позже она перевелась на факультет журналистики, однако спустя два года решила бросить учебу. Некоторое время Жанна работала менеджером по продаже офисной мебели. Затем она решила сосредоточиться на любимом занятии и начала преподавать хореографию.
Как Жанна Фриске попала в группу «Блестящие»В 1996 году 22-летняя Жанна начала сотрудничество с популярной женской группой «Блестящие». Существует несколько версий ее появления в коллективе. Согласно одной из них, певицу пригласила на прослушивание близкая подруга Ольга Орлова, которая уже выступала в составе группы. По другой версии, продюсер Андрей Грозный обратил внимание на девушку и сначала предложил ей работу хореографа, а затем доверил место вокалистки.
Уже через год она дебютировала как участница группы во время записи второго студийного альбома «Просто мечты». В конце 1990-х и начале 2000-х годов коллектив активно гастролировал по стране и регулярно выпускал новые пластинки. При участии Жанны Фриске группа представила альбомы «О любви» (2000), «Белым снегом» (2000), «За четыре моря» (2002) и «Апельсиновый рай» (2003).
Параллельно артистка начала работать над собственным музыкальным материалом. В 2001 году она представила первую сольную композицию «Лечу в темноту». После того как певица столкнулась с тяжелой болезнью, многие поклонники назвали пророческими строки из этой песни.
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В 2003 году Жанна Фриске приняла участие в реалити-шоу «Последний герой», после чего объявила о завершении работы в составе группы «Блестящие».
Сольная карьера Жанны ФрискеПервый крупный успех в самостоятельной карьере певицы принесла композиция «Ла-ла-ла». Следом артистка выпустила еще один популярный хит — песню «Где-то летом». Благодаря этой работе Жанна Фриске стала лауреатом фестиваля «Песня года». В октябре 2005 года обе композиции вошли в дебютный альбом певицы под названием «Жанна».
В дальнейшем артистка еще дважды получала награды фестиваля «Песня года». В 2006 году жюри отметило композицию «Мама Мария», а в 2009 году — песню «А на море белый песок».
Одним из самых громких музыкальных событий 2007 года стала совместная работа Жанны Фриске и группы «Дискотека Авария». Песня «Малинки» принесла артистам сразу несколько престижных наград, включая премии «Муз-ТВ» и «Золотой граммофон».
В 2011 году она записала композицию «Ты рядом» вместе с рэпером Джиганом, а также выпустила песню «Падает снег» в дуэте с итальянской исполнительницей In-Grid. Годом позже поклонники услышали совместную работу Жанны Фриске и Дмитрия Маликова «Тихо падает снег».
За годы сольной карьеры артистка выпустила более двадцати синглов. Последняя композиция вышла незадолго до ее смерти в 2015 году. При этом единственным полноценным сольным альбомом в дискографии певицы так и осталась пластинка «Жанна».
Телевидение и участие в популярных шоуЕще во времена работы в группе «Блестящие» Жанна Фриске начала активно появляться на телевидении. В 2003 году она вошла в число финалистов четвертого сезона проекта «Последний герой». Зрители высоко оценили выдержку певицы, ее спокойствие в экстремальных условиях и доброжелательное отношение к другим участникам.
Через два года артистка вновь отправилась на остров. На этот раз вместе с участниками предыдущих сезонов она помогала адаптироваться выпускникам проекта «Фабрика звезд». В дальнейшем Жанна Фриске принимала участие в программах «Сердце Африки», «Империя», «Цирк со звездами» и ряде других телевизионных проектов.
В 2008 году певица стала участницей шоу «Ледниковый период». На льду она выступала в паре с фигуристами Виталием Новиковым и Максимом Марининым. В 2011 году артистка получила приглашение стать ведущей популярного реалити-шоу «Каникулы в Мексике». После первого сезона Фриске решила покинуть проект из-за высокой занятости в других сферах.
Карьера Жанны Фриске в киноДебют певицы в кинематографе состоялся в 2004 году. Жанна Фриске сыграла ведьму Алису Донникову в экранизации романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор». Во время финального монтажа создатели картины исключили значительную часть сцен с участием артистки, включая романтический эпизод. Тем не менее уже через два года зрители увидели продолжение истории.
В фильме «Дневной дозор» режиссер Тимур Бекмамбетов значительно расширил экранное время героини Фриске и сделал ее одним из заметных персонажей сюжета. Обе картины добились большого коммерческого успеха в российском прокате.
За дебютную роль в кино Жанна Фриске получила премию MTV в номинации «Лучшая женская роль». После успеха дилогии артистка неоднократно появлялась на экране в камео. В 2010 году она исполнила главную роль в психологической драме Клима Шипенко «Кто я?».
Позже певица вновь сыграла саму себя в комедии «О чем говорят мужчины». Именно этот эпизод многие зрители и критики впоследствии называли одной из самых ярких работ артистки в кино. Кинокритики отмечали, что Жанна Фриске сумела с юмором и самоиронией обыграть собственный образ роковой красавицы.
Всего фильмография артистки насчитывает девять проектов. Последней работой Жанны Фриске в кино стала комедия «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу», которая вышла на экраны в 2013 году.
Личная жизнь Жанны ФрискеВ разные годы среди предполагаемых избранников певицы называли Дмитрия Нагиева, Митю Фомина, Дмитрия Дюжева, Сулеймана Керимова и других известных мужчин.
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Первым серьезным избранником артистки стал бизнесмен Илья Мительман. Их отношения развивались настолько серьезно, что многие знакомые ожидали скорой свадьбы. Однако до регистрации брака дело так и не дошло. Также во время работы в группе «Блестящие» в прессе регулярно появлялись публикации о возможном романе певицы с продюсером Андреем Грозным. Впрочем, официального подтверждения эта информация не получила.
«Женщина не предназначена для мужчины. Женщина не объект потребления. Во многом она гораздо сильнее, выносливее и умнее. И мужественнее. Почему женские журналы все время пишут как найти и привлечь мужчину? Почему мы отталкиваемся только от мужчин? Что они нам дают? Секс? Это не самое главное в жизни. Избавляют от одиночества? Можно с мужчиной быть в сто раз более одинокой и несчастной, чем без него! Почему женщины думают, что только с помощью мужчины можно избавиться от скуки, забот и финансовых проблем? Это абсурд!», — говорила певица.В 2011 году в жизни артистки появился телеведущий Дмитрий Шепелев. Долгое время пара скрывала свои отношения от общественности. 7 апреля 2013 года у пары родился сын Платон. Мальчик появился на свет в Майами. Несмотря на рождение ребенка и серьезность отношений, официально регистрировать брак влюбленные не стали.
Болезнь Жанны Фриске: диагноз, лечение и последние месяцы жизниВскоре после рождения сына артистка столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Сначала Жанну начали беспокоить сильные головные боли. Затем певица потеряла сознание в магазине. Осенью 2013 года врачи поставили страшный диагноз — глиобластома. Медики обнаружили у артистки агрессивную форму опухоли головного мозга.
На тот момент певица старалась не рассказывать о заболевании даже близким людям. Кроме того, она отказалась от ряда медицинских процедур, опасаясь негативных последствий для маленького сына. Конец 2013 года Жанна Фриске провела в зарубежных клиниках США и Германии. В этот период в СМИ начали активно обсуждать возможные проблемы со здоровьем артистки.
В январе 2014 года Дмитрий Шепелев официально подтвердил информацию о тяжелом заболевании гражданской супруги. Практически сразу Первый канал организовал масштабный сбор средств на лечение певицы. За несколько недель неравнодушные люди перечислили более 65 миллионов рублей. Еще 1,3 миллиона рублей поступили напрямую на счет Русфонда.
К благотворительной акции присоединились не только российские поклонники артистки. Поддержку Жанне выразила и Шэрон Осборн — супруга легендарного рок-музыканта Оззи Осборна. Интенсивное лечение позволило добиться временного улучшения состояния.
Летом 2014 года Жанна смогла отказаться от инвалидного кресла. Она прошла курс восстановления в Юрмале, а также крестила сына Платона. Крестной матерью мальчика стала близкая подруга певицы Ольга Орлова. В тот период артистке удалось частично восстановить речь, вернуть голос и вновь начать самостоятельно передвигаться.
Однако в феврале 2015 года болезнь начала стремительно прогрессировать. Лечение продолжилось сначала в Лос-Анджелесе, а затем в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Николая Блохина в Москве. Последние месяцы жизни певица провела в своем доме в Балашихе. Рядом с ней постоянно находились родственники и самые близкие люди.
15 июня 2015 года Жанна Фриске скончалась, не приходя в сознание. Артистке было всего 40 лет. Похоронили певицу на Николо-Архангельском кладбище. В начале 2016 года на месте захоронения установили скульптурный памятник. Спустя год Дмитрий Шепелев выпустил книгу «Жанна», посвященную жизни певицы и ее борьбе с тяжелой болезнью.
Конфликт между семьей Жанны Фриске и Дмитрием ШепелевымПосле смерти артистки отношения между ее родственниками и Дмитрием Шепелевым резко ухудшились. Главными причинами конфликта стали вопросы воспитания Платона, распределения наследства и дальнейшего общения мальчика с родственниками матери.
Со временем телеведущий практически прекратил контакты сына с бабушкой, дедушкой и тетей по материнской линии. Свое решение он объяснял заботой о психологическом состоянии ребенка. После череды громких публичных скандалов и конфликтов Шепелев заявлял, что хочет обеспечить сыну спокойную и безопасную атмосферу.
Телеведущий неоднократно утверждал, что родители Жанны ведут себя неадекватно и могут представлять угрозу для него и Платона. Так, по словам Дмитрия, после одной из встреч с бабушкой и дедушкой у мальчика поднялась температура. Врач связал произошедшее с эмоциональным напряжением и рекомендовал проводить подобные встречи в присутствии психолога.
Также Шепелев рассказывал о конфликте с отцом певицы. По версии телеведущего, Владимир Фриске однажды попытался силой забрать Платона и угрожал ему ножом. Сам Владимир Фриске категорически отвергал эти обвинения. Он утверждал, что приехал лишь для того, чтобы увидеть внука и передать ему подарки. По его словам, никакого оружия при нем не было.
«Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов. Это то, что нельзя вернуть и нельзя переснять. Я плачу, когда думаю об этом. Но есть вещи, которые я как отец решаю один. Встречи моего сына с кем бы то ни было — не материал для эфира. Семья — не контент. Для меня память о Жанне — это не шоу. Это глубоко личное. Не напоказ. Наш сын растет в любви и покое. Это все, что вам нужно о нем знать, и это та граница, которую я держу — и буду держать. Я помню, как Жанна оберегала личное. И я с ней согласен», — сказал Дмитрий.
Скандал вокруг средств на лечение Жанны Фриске
Еще одной причиной многолетнего противостояния стал вопрос благотворительных средств, собранных на лечение певицы. По словам Дмитрия Шепелева, значительную часть денег действительно направили на оплату медицинских услуг и дорогостоящих препаратов.
Однако после смерти артистки Русфонд потребовал вернуть неизрасходованный остаток средств. Впоследствии выяснилось, что часть денег сняли родственники певицы. В результате образовалась задолженность, которая юридически перешла к наследнику Жанны — ее сыну Платону. Поскольку ребенок являлся несовершеннолетним, финансовые обязательства пришлось выполнять его законному представителю.
«За несколько дней до смерти Жанны ее родители сняли все средства со счетов. Как это можно объяснить? Любящие бабушка и дедушка будут делать такое?» — говорил Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак.Телеведущий также рассказывал о ситуации с квартирой, приобретенной совместно с певицей. По его словам, он намеревался оформить долю недвижимости на себя и сына, однако позже обнаружил, что эта часть имущества принадлежит родителям артистки.
«Эта история не про любовь. Это история про жадность, воровство и подлость», — заявлял Шепелев.Однако родственники Фриски неоднократно подчеркивали, что активно участвовали в воспитании Платона с момента его рождения и до того времени, когда Дмитрий ограничил их общение с мальчиком.
Новые обвинения в адрес Дмитрия Шепелева
Также родители и сестра артистки выступили с новыми обвинениями в адрес телеведущего. По их словам, Дмитрий отказался от препарата, который мог помочь в лечении Жанны. Родственники утверждали, что Шепелев сделал ставку на экспериментальные методы терапии, которые не принесли ожидаемых результатов. Позже, как заявляли участники программы, телеведущий якобы решил прекратить часть лечения после консультаций с врачами.
Кроме того, Владимир Фриске обвинил бывшего гражданского зятя в нецелевом расходовании средств, предназначенных для сына певицы. По его словам, на банковском счете Платона когда-то находилось около 200 тысяч евро, однако впоследствии сумма сократилась.
«Эти деньги должны достаться Платону, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев недавно купил себе новую машину и содержит свою семью на эти деньги. Мы только что забрали у него квартиру, которую он хотел продать. Мы ее не сдаем, не продаем. Раз в неделю ходим и убираем. Она тоже достанется Платону», — делился Владимир.
Как сейчас живет Дмитрий ШепелевЕще в 2017 году Дмитрий познакомился с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой. Их дети посещали один детский сад, благодаря чему родители начали общаться, а затем между ними завязались отношения. Позже Шепелев признавался, что именно рядом с Екатериной впервые почувствовал, что такое полноценная семейная жизнь. В 2021 году у пары родился сын Тихон.
«Я никогда не жил так с женщиной. То, что было с Жанной, сложно назвать "жили вместе". Отношения с Катей — это абсолютно новое для меня. Я благодарен судьбе, что встретил ее. Если бы это произошло через четыре-пять лет, то я бы не был готов к семье», — говорил шоумен.Со временем телеведущий начал появляться на публике вместе с тремя детьми.