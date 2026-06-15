15 июня 2026, 12:31

Жанна Фриске (фото: РИА Новости / Виталий Безруких)

Жанна Фриске вошла в историю отечественного шоу-бизнеса как певица, телеведущая и актриса, сумевшая добиться успеха сразу в нескольких творческих направлениях. Широкую известность ей принесло участие в популярной группе «Блестящие». Спустя всего несколько месяцев после рождения долгожданного сына Платона жизнь певицы резко изменилась. Врачи диагностировали у Жанны Фриске глиобластому — одну из самых агрессивных форм опухоли головного мозга. За здоровье артистки переживали тысячи поклонников по всей стране, но победить болезнь так и не удалось. 15 июня исполняется 11 лет со дня смерти певицы. О том, каким был ее жизненный и творческий путь, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Жанны Фриске: детство и трагедия в семье Как Жанна Фриске попала в группу «Блестящие» Сольная карьера Жанны Фриске Телевидение и участие в популярных шоу Карьера Жанны Фриске в кино Личная жизнь Жанны Фриске Болезнь Жанны Фриске: диагноз, лечение и последние месяцы жизни Конфликт между семьей Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым Как сейчас живет Дмитрий Шепелев

Биография Жанны Фриске: детство и трагедия в семье

Жанна Фриске (фото: Instagram* / friske_natalia)

Как Жанна Фриске попала в группу «Блестящие»

Солистки группы «Блестящие» (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

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Сольная карьера Жанны Фриске

Жанна Фриске (фото: РИА Новости / Алексей Куденко)

Телевидение и участие в популярных шоу

Жанна Фриске (фото: Instagram* / friske_natalia)

Карьера Жанны Фриске в кино

Жанна Фриске (фото: Instagram* / friske_natalia)

Личная жизнь Жанны Фриске

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«Женщина не предназначена для мужчины. Женщина не объект потребления. Во многом она гораздо сильнее, выносливее и умнее. И мужественнее. Почему женские журналы все время пишут как найти и привлечь мужчину? Почему мы отталкиваемся только от мужчин? Что они нам дают? Секс? Это не самое главное в жизни. Избавляют от одиночества? Можно с мужчиной быть в сто раз более одинокой и несчастной, чем без него! Почему женщины думают, что только с помощью мужчины можно избавиться от скуки, забот и финансовых проблем? Это абсурд!», — говорила певица.

Жанна Фриске с Дмитрием Шепелевым (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Болезнь Жанны Фриске: диагноз, лечение и последние месяцы жизни

Жанна Фриске (фото: Instagram* / dmitryshepelev)

Конфликт между семьей Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым

Жанна Фриске (фото: Instagram* / dmitryshepelev)

Сын Жанны Фриске Платон (фото: Instagram* / dmitryshepelev)

«Мне очень горько от того, что самые близкие люди для Платона безвозвратно упустили его детство, не были рядом в обычные дни, без камер и поводов. Это то, что нельзя вернуть и нельзя переснять. Я плачу, когда думаю об этом. Но есть вещи, которые я как отец решаю один. Встречи моего сына с кем бы то ни было — не материал для эфира. Семья — не контент. Для меня память о Жанне — это не шоу. Это глубоко личное. Не напоказ. Наш сын растет в любви и покое. Это все, что вам нужно о нем знать, и это та граница, которую я держу — и буду держать. Я помню, как Жанна оберегала личное. И я с ней согласен», — сказал Дмитрий.

Скандал вокруг средств на лечение Жанны Фриске

Жанна Фриске с Дмитрием Шепелевым (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«За несколько дней до смерти Жанны ее родители сняли все средства со счетов. Как это можно объяснить? Любящие бабушка и дедушка будут делать такое?» — говорил Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак.

«Эта история не про любовь. Это история про жадность, воровство и подлость», — заявлял Шепелев.

Новые обвинения в адрес Дмитрия Шепелева

Дмитрий Шепелев с возлюбленной (фото: Instagram* / dmitryshepelev)

«Эти деньги должны достаться Платону, когда ему исполнится 18 лет. А Шепелев недавно купил себе новую машину и содержит свою семью на эти деньги. Мы только что забрали у него квартиру, которую он хотел продать. Мы ее не сдаем, не продаем. Раз в неделю ходим и убираем. Она тоже достанется Платону», — делился Владимир.

Как сейчас живет Дмитрий Шепелев

«Я никогда не жил так с женщиной. То, что было с Жанной, сложно назвать "жили вместе". Отношения с Катей — это абсолютно новое для меня. Я благодарен судьбе, что встретил ее. Если бы это произошло через четыре-пять лет, то я бы не был готов к семье», — говорил шоумен.