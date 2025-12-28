Ольга Бузова стала живой «селёдкой под шубой»
Ольга Бузова прошлась по светским тусовкам в костюме новогоднего салата
Ольга Бузова примерила эффектный костюм «селёдки под шубой» и стала главной героиней шоу «VK под шубой 4». Об этом сообщает Super.
Певица появилась в наряде на финале Медиабаскета, премии Блогема, фестивале ЖАРА, премьере «Ёлки 12», Music Box, Celebrity Party Woman.ru и других светских мероприятиях.
Артистка в буквальном смысле «стала салатом», успев при этом блистать на всех праздниках и вечеринках. Поклонники до сих пор удивляются, как Бузова успела обойти столько мероприятий в одном необычном образе.
