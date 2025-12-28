«Крепкая семья — это единственное»: Лиза Моряк подвела личные итоги 2025 года

28 декабря 2025, 14:33

Лиза Моряк назвала крепкую семью капиталом, который спасает в кризис

Лиза Моряк (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Под конец года Лиза Моряк решила затронуть тему, которая для неё особенно важна. Актриса и супруга режиссёра Сарика Андреасяна опубликовала в соцсетях тёплое видео с мужем и детьми и поделилась размышлениями о настоящих жизненных ценностях.





По словам Лизы, крепкая семья — это не про красивую картинку и романтику, а про внутреннюю опору, которая помогает выстоять в самые сложные моменты. Когда рушатся планы, подводит здоровье или разочаровывают люди, именно близкие удерживают человека «в системе» и не дают сломаться.



Моряк подчеркнула, что деньги, статус и популярность сегодня можно приобрести, но ощущение дома, где тебя ждут и принимают, купить невозможно. Мужчина с большими счетами, но без семьи, по её мнению, не является успешным, так же как и женщина с внешними атрибутами благополучия, но без настоящей поддержки рядом.





«Крепкая семья — это единственное, что невозможно арендовать или подделать», — резюмировала актриса, подводя итог уходящему году.