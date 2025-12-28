«Отстойный проект»: Юрий Лоза резко высказался о шоу «Давай поженимся»

28 декабря 2025, 15:02

Юрий Лоза обиделся на редакторов «Давай поженимся» из-за песни

Юрий Лоза (Фото: Instagram* / @lozayury)

Юрий Лоза эмоционально раскритиковал в своём Telegram-канале программу «Давай поженимся», в которой принял участие.