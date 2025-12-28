«Отстойный проект»: Юрий Лоза резко высказался о шоу «Давай поженимся»
Юрий Лоза эмоционально раскритиковал в своём Telegram-канале программу «Давай поженимся», в которой принял участие.
Музыкант признался, что остался крайне недоволен итоговым монтажом выпуска и тем, как редакторы обошлись с его номером.
По словам Лозы, он сразу обозначил условия своего участия: артист соглашался прийти в студию только в том случае, если сможет исполнить не легендарный «Плот», а другую композицию — новогоднюю.
Организаторы пообещали пойти навстречу, однако в итоге, как утверждает музыкант, весь выпуск оказался построен именно вокруг его самого известного хита.
Артист рассказал, что в программе «Плот» обыгрывали буквально во всём: реквизите, танцах, жестах и даже сценках. Несмотря на раздражение, Лоза терпел происходящее ради финального номера. Однако и здесь его ждало разочарование — в эфире песню сократили, оставив лишь один куплет из трёх.
Музыкант заявил, что не понимает, ради чего было так поступать, и назвал проект «пошлой чепухой», выразив сожаление, что вообще согласился на участие.
