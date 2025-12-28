Достижения.рф

«Было вкусно и душевно»: Ольга Бузова закрыла главный пункт предновогоднего списка

Ольга Бузова показала редкие кадры с отцом перед Новым годом
Ольга Бузова с отцом (Фото: Instagram* / @buzova86)

Даже в разгар напряжённого рабочего графика Ольга Бузова нашла время для самого важного — встречи с семьёй.



Телеведущая и певица приехала к отцу Игорю Бузову и поделилась тёплыми домашними кадрами в соцсетях.

Артистка призналась, что для неё было принципиально увидеть родных до Нового года. Сразу после самолёта она отправилась к папе, где её, по традиции, ждал накрытый стол — несмотря на все просьбы не готовить. Кроме того, отец познакомил Ольгу с новым питомцем, что стало отдельным поводом для радости.

«Было вкусно и душевно. Для меня самое главное, чтобы моя семья была здорова и счастлива», — написала Бузова, подчеркнув, что никакие успехи не заменят простого семейного уюта.
Домашний ужин, близкие люди и тёплые эмоции — именно с этого Ольга начала подготовку к праздникам.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0