«Было вкусно и душевно»: Ольга Бузова закрыла главный пункт предновогоднего списка

28 декабря 2025, 14:46

Ольга Бузова показала редкие кадры с отцом перед Новым годом

Ольга Бузова с отцом (Фото: Instagram* / @buzova86)

Даже в разгар напряжённого рабочего графика Ольга Бузова нашла время для самого важного — встречи с семьёй.





Телеведущая и певица приехала к отцу Игорю Бузову и поделилась тёплыми домашними кадрами в соцсетях.



Артистка призналась, что для неё было принципиально увидеть родных до Нового года. Сразу после самолёта она отправилась к папе, где её, по традиции, ждал накрытый стол — несмотря на все просьбы не готовить. Кроме того, отец познакомил Ольгу с новым питомцем, что стало отдельным поводом для радости.





«Было вкусно и душевно. Для меня самое главное, чтобы моя семья была здорова и счастлива», — написала Бузова, подчеркнув, что никакие успехи не заменят простого семейного уюта.