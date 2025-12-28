«Было вкусно и душевно»: Ольга Бузова закрыла главный пункт предновогоднего списка
Ольга Бузова показала редкие кадры с отцом перед Новым годом
Даже в разгар напряжённого рабочего графика Ольга Бузова нашла время для самого важного — встречи с семьёй.
Телеведущая и певица приехала к отцу Игорю Бузову и поделилась тёплыми домашними кадрами в соцсетях.
Артистка призналась, что для неё было принципиально увидеть родных до Нового года. Сразу после самолёта она отправилась к папе, где её, по традиции, ждал накрытый стол — несмотря на все просьбы не готовить. Кроме того, отец познакомил Ольгу с новым питомцем, что стало отдельным поводом для радости.
«Было вкусно и душевно. Для меня самое главное, чтобы моя семья была здорова и счастлива», — написала Бузова, подчеркнув, что никакие успехи не заменят простого семейного уюта.Домашний ужин, близкие люди и тёплые эмоции — именно с этого Ольга начала подготовку к праздникам.