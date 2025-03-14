Ольга Бузова воссоединилась с младшей сестрой и полностью оплатила их встречу

Ольга и Анна Бузовы (Фото: Telegram @byzovahouse)
Ольга Бузова наконец помирилась с младшей сестрой и начала проводить с ней время. Накануне родственницы устроили совместную тренировку, чтобы научиться играть в падел-теннис.
«Мы справились! Радовались как дети, когда начало получаться. Какой же это кайф — именно так проводить время с любимыми и близкими, открывая для себя новые активности, хобби и увлечения», — поделилась Бузова своими эмоциями с подписчиками.
Младшая сестра звезды российского шоу-бизнеса призналась, что давно хотела иметь общее увлечение с Олей, чтобы больше проводить времени друг с другом. Тогда Анна придумала организовать совместную игру в падел-теннис. Ольга Бузова подошла к мероприятию довольно основательно, оплатив корт, тренера и VIP-раздевалку для себя и Анны. Обе девушки остались довольны игрой и пообещали продолжить тренировки.
При этом поклонники Ольги напомнили ей о прошлой крупной ссоре с сестрой. Девушки поругались, когда певица не стала оплачивать родственнице перелет в бизнес-классе, а потом намекнула, что Анна постоянно просила у нее денег. Подписчики Ольги призвали ее быть аккуратной в общении с сестрой.
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Элина Позднякова