Ольга Бузова воссоединилась с младшей сестрой и полностью оплатила их встречу

Сегодня, 14 марта, на телеканале «Россия» выйдет программа «Прямой эфир», в которой будут выяснены все детали резонансного ДТП, в которое угодил известный певец Александр Буйнов, сбив на своём «Лексусе» немолодую женщину. Однако пользователи Сети уже ознакомились с этим выпуском передачи, гостем которой стал артист.