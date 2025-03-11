«Муж меня отругал»: сестра Ольги Бузовой рассказала о неприятном событии

Анна Бузова (Фото: Telegram @annabuzova1)
36-летняя сестра Ольги Бузовой регулярно делится с фанатами бьюти-советами. Недавно блогер решила сделать маникюр в салоне, однако результат оказался весьма плачевным.
Сестра знаменитой телеведущей отдала за маникюр 5 тыс рублей, но практически сразу же покрытие потрескалось и слезло с ногтей. Когда Анна обратилась в салон, ей предложили переделать маникюр за дополнительную плату.
Уточняется, что Бузова согласилась, но потом пожалела об этом.
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Уточняется, что Бузова согласилась, но потом пожалела об этом.
«Любимый наругал, что я заплатила. Говорит: надо было встать и уйти. Это они должны доплачивать, чтоб такие красивые пальчики вообще трогать. Но я так не умею», — отметила Анна.
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Екатерина Коршунова