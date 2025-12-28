«Хотела сыграть злую себя»: певица MARGO впервые вышла на лёд в шоу Плющенко

28 декабря 2025, 13:37

Певица MAGRO дебютировала в ледовом шоу «Белоснежка» в роли злой мачехи

MARGO (Фото: Instagram* / @mmmargaaret)

MARGO попробовала себя в новом амплуа и дебютировала в ледовом шоу Евгения Плющенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





В постановке «Белоснежка» певице досталась роль злой мачехи, а также она исполнила саундтрек спектакля — песню «Дай мне силу» Дмитрия Колдуна.



По словам артистки, подготовка была экстремально быстрой: всего несколько репетиций и сорванный голос, но эмоции — исключительно положительные. MARGO призналась, что давно мечтала сыграть отрицательного персонажа и считает, что воплощать свою противоположность особенно интересно.





«Я в полном шоке. Мы очень быстро готовились, я сорвала голос. Но я очень счастлива, что мне дали отрицательную роль. Я хотела сыграть злую себя, потому что, мне кажется, играть свою противоположность — очень легко», — поделилась певица.