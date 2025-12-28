Достижения.рф

«Развёлся ради меня»: в Сети объявилась экс-возлюбленная бойфренда Вали Карнавал

Бывшая парня Вали Карнавал заявила, что блогерша носит её помолвочное кольцо
Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

В соцсетях появилась девушка, представившаяся бывшей возлюбленной Аргишти — мужчины, которого сейчас связывают с Валей Карнавал. Об этом сообщает XONEWS.



Некая Юлия Дорофеева утверждает, что помолвочное кольцо, замеченное на Вале, изначально предназначалось ей.

По словам Юлии, бизнесмен якобы находится в долгах, а подарки, которые сейчас получает Карнавал, — точь-в-точь такие же, как и в период их отношений. При этом никаких подтверждений своим заявлениям девушка не предоставляет.

Также Дорофеева заявила, что Аргишти развёлся ради неё и планировал свадьбу, однако она в последний момент отказалась выходить за него замуж.

Пока все обвинения остаются лишь на уровне слов — ни сам бизнесмен, ни Валя Карнавал ситуацию публично не комментировали.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
