«Развёлся ради меня»: в Сети объявилась экс-возлюбленная бойфренда Вали Карнавал

28 декабря 2025, 13:52

Бывшая парня Вали Карнавал заявила, что блогерша носит её помолвочное кольцо

Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

В соцсетях появилась девушка, представившаяся бывшей возлюбленной Аргишти — мужчины, которого сейчас связывают с Валей Карнавал. Об этом сообщает XONEWS.