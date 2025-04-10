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«Всегда считал ее очень горячей женщиной»: Бен Аффлек тайно влюблен в экс-супругу Брэда Питта

Инсайдер объявил, что актер Бен Аффлек считает Анджелину Джоли горячей женщиной
Бен Аффлек (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Бен Аффлек (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Американский актер Бен Аффлек тайно влюблен в экс-супругу Брэда Питта Анджелину Джоли, сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на источник из окружения артиста.
Отмечалось, звезда «Исчезнувшей» всегда восхищался Анджелиной и ее карьерой в кино.

«Бен сказал, что всегда считал ее очень горячей женщиной и восхищался тем, как она построила свою карьеру, он также назвал ее умной. Он считает, что очень здорово, что она тоже снимает фильмы, как и он», — признался источник.

Информатор подчеркнул, что звезды нашли бы о чем поговорить за ужином.

Напомним, что Бен Аффлек ранее состоял в отношениях с другой экс-возлюбленной Брэда Питта, актрисой Гвинет Пэлтроу. Звезды встречались с 1997 по 2000 год.

Еще Бен Аффлек с 2005 по 2018 год состоял в браке с Дженнифер Гарнер. Пара рассталась в 2015-м, но официально расторгла брак лишь спустя несколько лет. У Бена и Дженнифер есть трое детей: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.

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#кино
#брак
#звёзды
#отношения
«Я коплю на ремонт»: Дима Билан не рассчитал финансы и отложил переезд в новую квартиру
Дима Билан отложил переезд в новую квартиру
10 апреля 2025, 21:11

Дима Билан (фото: Telegram @bilanofficial)

В прошлом году Дима Билан купил квартиру в центре Москвы, о которой давно мечтал. Однако выбрал он недвижимость не в новостройке, как многие другие звёзды, а в старом «сталинском» доме.
Артист очень хотел стать владельцем апартаментов в роскошном советском доме, однако теперь ему предстоит вложить немало средств в ремонт старой квартиры. И, похоже, Билан не рассчитал свои финансы.

Выяснилось, что квартира по-прежнему стоит в том виде, в котором певец её приобрёл, поскольку пока что у него нет денег на отделку. В апартаментах несколько комнат, поэтому работа предстоит масштабная.

«Хорошо поживает (квартира – прим. ред.). Я коплю на ремонт. Сейчас другие интересы», – заявил Билан в беседе с изданием 7Дней.ru.
Тем не менее, есть вероятность, что Билан не захочет кардинально менять интерьеры и намеренно оставит ретро-стиль, поскольку является большим фанатом вещей из советской эпохи.

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«Заслужила»: оперная певица Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену
Анна Нетребко возвращается на сцену Цюрихского оперного театра
10 апреля 2025, 20:52

Анна Нетребко (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Оперная певица Анна Нетребко возвращается на сцену Цюрихского оперного театра. Об этом сообщил руководитель культурного учреждения Маттиас Шульц, слова которого приводит агентство Keystone-SDA.
Напомним, что выступления певицы отменили в нескольких странах Европы и в США в связи с политическими событиями. Однако Шульц отметил, что политика не должна влиять на простых артистов.

«Я убеждён, что она заслужила эту возможность», – высказался о Нетребко руководитель театра.
Выяснилось, что 53-летняя исполнительница будет выступать в роли Леоноры в опере Джузеппе Верди «Сила судьбы».

Напомним, что Нетребко несколько лет назад сделала выбор в пользу выступлений за рубежом, полностью прекратив концертную деятельность в России. Однако после 2022 года карьера артистки потерпела крах и в других странах. Театры Европы отказались видеть на своей сцене российскую певицу.

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#сша
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#певица
#карьера
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#россия
#европа
#театр
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Джиган рассказал, как справиться с весенним обострением
Джиган посоветовал жениться тем, кто страдает от весеннего обострения
10 апреля 2025, 20:47

Джиган (Денис Устименко) (Фото: Инстаграм* @iamgeegun)

Рэпер Джиган (Денис Устименко) ответил на вопрос журналистов о том, как справиться с весенним обострением. Об этом он рассказал Super на премии Жара Music Awards 2025.
Ответ исполнителя хита «На чиле» был весьма кратким: «Жениться». С ответом Джигана согласилась и его супруга Оксана Самойлова.

«Отличный совет», — посмеялась жена рэпера.

Ранее Блогер Оксана Самойлова заявила, что они с Джиганом планируют завести пятого ребенка. Самойлова уточнила, что они с мужем хотят девочку. Оксана допускает возможность воспользоваться услугами суррогатной матери, однако вероятнее всего будет рожать сама.

«Если у тебя физически есть возможность сделать это самостоятельно, то, конечно, самостоятельно. Для кого-то некомфортно, возможно, это рассказывать, для кого-то это слишком личное, каждый сам делает свой выбор», — поделилась блогер.

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#блогер
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«Я сильно волнуюсь»: Анна Седокова впервые вышла в свет после гибели Яниса Тиммы – видео
Анна Седокова впервые вышла в свет после гибели Яниса Тиммы
10 апреля 2025, 20:34

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова впервые вышла в свет после трагедии с её бывшим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, который покончил с собой в декабре. Певица появилась на красной дорожке премии Жара Music Awards 2025.
После смерти экс-супруга Седокова больше недели провела в больнице, а затем долгое время не выходила из дома. Постепенно она начала возвращаться к жизни и творчеству. Недавно певица выпустила новый трек, в котором рассказала о своих переживаниях. А сегодня впервые за долгое время появилась на публике.

За время своего отсутствия в публичном поле звезда сильно похудела. На это обратили внимание поклонники, когда она выложила первую фотографию после трагедии. Но на сегодняшнем мероприятии было видно, что Анна практически пришла в форму.

«Я сильно волнуюсь. У меня платье, которое сильно мнется. Но дело даже не в этом... Я до сих пор боюсь людей. Так долго нигде не была... Хочется сбежать и никуда не идти», – сообщила Седокова в своём Telegram-канале перед церемонией.
После этого заявления она отказалась общаться с прессой, сославшись на то, что ещё не до конца восстановилась.

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#мероприятия
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Юра Борисов подписал контракт с крупнейшим актёрским агентством Голливуда
10 апреля 2025, 20:14

Юра Борисов (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юра Борисов подписал контакт с United Talent Agency (UTA) – одной из трёх крупнейших агентских компаний Голливуда.
Отмечается, что среди бывших и нынешних клиентов агентства такие знаменитые актёры и режиссёры как Харрисон Форд, Крис Пратт, Джонни Депп, Тим Бёртон, Кристофер Нолан и М. Найт Шьямалан.

О заключённом Борисовым контракте сообщило крупнейшее киноиндустриальное издание Variety.

Напомним, что в этом году фильм режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором сыграл в том числе Борисов, выиграл премию «Оскар». Актёр также номинировался как исполнитель Лучшей мужской роли второго плана.

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