«Всегда считал ее очень горячей женщиной»: Бен Аффлек тайно влюблен в экс-супругу Брэда Питта

Бен Аффлек (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Американский актер Бен Аффлек тайно влюблен в экс-супругу Брэда Питта Анджелину Джоли, сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на источник из окружения артиста.
Отмечалось, звезда «Исчезнувшей» всегда восхищался Анджелиной и ее карьерой в кино.
Информатор подчеркнул, что звезды нашли бы о чем поговорить за ужином.
Напомним, что Бен Аффлек ранее состоял в отношениях с другой экс-возлюбленной Брэда Питта, актрисой Гвинет Пэлтроу. Звезды встречались с 1997 по 2000 год.
Еще Бен Аффлек с 2005 по 2018 год состоял в браке с Дженнифер Гарнер. Пара рассталась в 2015-м, но официально расторгла брак лишь спустя несколько лет. У Бена и Дженнифер есть трое детей: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.
Читайте также:
«Я коплю на ремонт»: Дима Билан не рассчитал финансы и отложил переезд в новую квартиру
«Заслужила»: оперная певица Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену
Джиган рассказал, как справиться с весенним обострением
«Бен сказал, что всегда считал ее очень горячей женщиной и восхищался тем, как она построила свою карьеру, он также назвал ее умной. Он считает, что очень здорово, что она тоже снимает фильмы, как и он», — признался источник.
Информатор подчеркнул, что звезды нашли бы о чем поговорить за ужином.
Напомним, что Бен Аффлек ранее состоял в отношениях с другой экс-возлюбленной Брэда Питта, актрисой Гвинет Пэлтроу. Звезды встречались с 1997 по 2000 год.
Еще Бен Аффлек с 2005 по 2018 год состоял в браке с Дженнифер Гарнер. Пара рассталась в 2015-м, но официально расторгла брак лишь спустя несколько лет. У Бена и Дженнифер есть трое детей: дочери Вайолет Энн и Фин и сын Сэмюэль.
Читайте также:
«Я коплю на ремонт»: Дима Билан не рассчитал финансы и отложил переезд в новую квартиру
«Заслужила»: оперная певица Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену
Джиган рассказал, как справиться с весенним обострением
Ольга Енгалычева