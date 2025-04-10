«Заслужила»: оперная певица Анна Нетребко возвращается на европейскую сцену

Анна Нетребко (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Оперная певица Анна Нетребко возвращается на сцену Цюрихского оперного театра. Об этом сообщил руководитель культурного учреждения Маттиас Шульц, слова которого приводит агентство Keystone-SDA.
Напомним, что выступления певицы отменили в нескольких странах Европы и в США в связи с политическими событиями. Однако Шульц отметил, что политика не должна влиять на простых артистов.
Напомним, что Нетребко несколько лет назад сделала выбор в пользу выступлений за рубежом, полностью прекратив концертную деятельность в России. Однако после 2022 года карьера артистки потерпела крах и в других странах. Театры Европы отказались видеть на своей сцене российскую певицу.
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«Я убеждён, что она заслужила эту возможность», – высказался о Нетребко руководитель театра.Выяснилось, что 53-летняя исполнительница будет выступать в роли Леоноры в опере Джузеппе Верди «Сила судьбы».
Напомним, что Нетребко несколько лет назад сделала выбор в пользу выступлений за рубежом, полностью прекратив концертную деятельность в России. Однако после 2022 года карьера артистки потерпела крах и в других странах. Театры Европы отказались видеть на своей сцене российскую певицу.
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Анастасия Чинкова