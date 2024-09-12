«Выглядит неуравновешенной»: Пригожин осудил Аллегрову за скандал на «Новой волне», подробности

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Певица Ирина Аллегрова шокировала поклонников и коллег по сцене своим неожиданным поведением на фестивале. Оказалось, что на «Новую волну – 2024» артистка уже приехала не в духе, на что сразу обратили внимание журналисты. О том, что произошло с певицей и правда ли ей придется уйти со сцены расскажет редакция «Радио 1».
Аллегрова оскорбила журналистов на фестивале
Певица Ирина Аллегрова, которая поругалась с журналистами на закрытии международного фестиваля «Новая волна — 2024», прибыла на мероприятие уже не в духе. Она выругалась на прессу сразу же по приезде, заявив: «Как я вас всех». Также исполнительница попросила прессу перестать ее снимать, после чего помощница певицы начала махать куском ткани фотографам в камеру.
Будучи на сцене, Аллегрова исполнила одну из своих старых композиций в новой обработке. Она не успела вступить вовремя, пропустив начало песни, но ушла в гримерку под громкие овации. Оттуда, как утверждает издание «МК», Аллегрова вернулась «чернее тучи».
Ее помощники требовали у журналистов отойти, чтобы исполнительница смогла уехать с фестиваля без камер. Они обращались к прессе матом, а также били по аппаратуре.
Поведение Аллегровой осудили артисты
Вскоре стало очевидно, что Аллегрова уклоняется не только от внимания поклонников и прессы, но и от общения с коллегами.
«К сожалению, я даже не встретилась с ней», — заметила народная артистка России Лариса Долина.
Поклонники Аллегровой в социальных сетях тут же стали задаваться вполне логичным вопросом: если участие в фестивале приносит лишь негатив, не стоит ли вообще от него отказаться? Нашлись и те, кто порекомендовал певице уйти со сцены из-за испорченной репутации.
«Ирина Аллегрова — это, без сомнения, мое самое большое разочарование в последнее время, так как такое поведение недопустимо, особенно для народной артистки. Это было просто ужасно», – прокомментировал ситуацию светский журналист Денис Сорокин.Он также отметил, что никто из артистов не позволяет себе подобного поведения.
«Она выглядит очень неуравновешенной. Так себя не ведёт ни один артист. Это крайне некрасиво для народной артистки», — добавил Сорокин.
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Неодобрительно высказался о поведении Аллегрвой и продюсер Иосиф Пригожин.
«Не следует так обращаться с прессой. Если артист знает, что на мероприятии будет красная дорожка и множество журналистов, он должен быть к этому готов. По крайней мере, следует проявлять больше уважения к представителям СМИ», — подчеркнул Пригожин.
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