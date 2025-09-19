Ольга Медынич призналась, что ей не хватает Глеба Калюжного
Актёр Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы», в этом году отправился служить в армию. В третьем сезоне проекта, который недавно представили на фестивале «Новый сезон», его персонажа исполняет уже другой актёр. Несмотря на это, коллеги по съёмочной площадке продолжают тепло относиться к Глебу и вспоминают о нём.
Актриса Ольга Медынич рассказала в беседе с Super, что они поддерживали связь до его призыва. По её словам, пока у Калюжного была возможность, они иногда переписывались. Она призналась, что скучает по нему, называет его чудесным человеком и добавила, что он родом из хорошей семьи.
Также известно, что перед уходом на службу Глеб провёл прощальный концерт в Москве. После завершения службы он намерен вернуться к актёрской и музыкальной карьере.
