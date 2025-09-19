Ольга Медынич призналась, что ей не хватает Глеба Калюжного

19 сентября 2025, 19:35

Актриса Ольга Медынич рассказала о переписке с Калюжным до его призыва в армию

Ольга Медынич (Фото: Instagram* / @medynich)

Актёр Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы», в этом году отправился служить в армию. В третьем сезоне проекта, который недавно представили на фестивале «Новый сезон», его персонажа исполняет уже другой актёр. Несмотря на это, коллеги по съёмочной площадке продолжают тепло относиться к Глебу и вспоминают о нём.