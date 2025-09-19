Сын Бари Алибасова опроверг слухи о тяжёлой болезни отца

19 сентября 2025, 17:38

Алибасов-младший заверил, что его отец чувствует себя нормально

Бари Алибасов (Фото: Instagram* / @alibasov_nana)

Бари Алибасов не нуждается в экстренной медицинской помощи, а все слухи о его ухудшившемся состоянии преувеличены. Об этом сообщил его сын, Бари Алибасов-младший, в беседе с URA.RU.