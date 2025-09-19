Сын Бари Алибасова опроверг слухи о тяжёлой болезни отца
Бари Алибасов не нуждается в экстренной медицинской помощи, а все слухи о его ухудшившемся состоянии преувеличены. Об этом сообщил его сын, Бари Алибасов-младший, в беседе с URA.RU.
По его словам, отец чувствует себя удовлетворительно и проходит обычные медицинские процедуры, которые соответствуют возрасту.
Он подчеркнул, что поводов для беспокойства нет, а распространившиеся фото и комментарии — не более чем попытка заработать на громком имени. Алибасов-младший добавил, что зачастую подобные «эксклюзивы» распространяют сотрудники, например, с ресепшена, за символическую плату.
Он также отметил, что в случае реальных проблем ему сразу сообщила бы супруга отца, Лена. Сейчас 78-летний продюсер чувствует себя хорошо, гуляет и продолжает работать.
