«Поплакать и расти»: Ольга Орлова поделилась с женщинами опытом «разведёнки»

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко назвал новую песню Аллы Пугачевой о Великой Отечественной войне попыткой реализоваться, но не реабилитироваться. По его словам, певица не сопоставляет себя с современной Россией, а ее новая песня не говорит о пробудившемся патриотизме.