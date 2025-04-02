«Поплакать и расти»: Ольга Орлова поделилась с женщинами опытом «разведёнки»

Ольга Орлова (Фото: Телеграм @olgaorlova131177)
Бывшей солистке группы «Блестящие» Ольге Орловой поклонницы и подписчицы задают много житейских вопросов, в том числе и о неудачно сложившихся браках. Артистка, которой и самой довелось пережить развод, признаётся, что пережить такую ситуацию без боли и горечи невозможно.
Она подчёркивает, что каждый случай, каждая отдельно прожитая и проживаемая жизнь уникальна и неповторима, поэтому у неё нет и не может быть рецепта, как следует справляться с переживаниями после рухнувшего брака.
Ольга Орлова, рассуждая о распавшихся семьях, знает, о чём говорит. Сейчас она счастлива в браке с бизнесменом Валерием, которому в 2023 году в возрасте 45 лет родила дочь Анну. Сын Артём родился у артистки в супружестве с Александром Кармановым. Пара распалась ещё в 2004 году, когда мальчику было всего три года. Расставание Ольги с мужем прошло мирно и без столь популярных в звёздной среде скандалов.
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«Самое важное — уметь эту ситуацию оплакать, погоревать столько, сколько вам нужно. Сделать работу над ошибками, понять, что было неправильно в этой ситуации», — рекомендует Ольга.Но даже и такие сложные моменты в жизни нужно уметь использовать как зоны своего роста и развития, говорит певица. Это наиболее полезное, что можно сделать в таком непростом случае, заключила она, отвечая на самый часто, по её собственному признанию, задаваемый ей вопрос.
Ольга Орлова, рассуждая о распавшихся семьях, знает, о чём говорит. Сейчас она счастлива в браке с бизнесменом Валерием, которому в 2023 году в возрасте 45 лет родила дочь Анну. Сын Артём родился у артистки в супружестве с Александром Кармановым. Пара распалась ещё в 2004 году, когда мальчику было всего три года. Расставание Ольги с мужем прошло мирно и без столь популярных в звёздной среде скандалов.
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Александр Бойцов