Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Я не злодейка»: Ольга Орлова рассказала о ситуации с её «уведённым из семьи» первым мужем

«Я не злодейка»: Ольга Орлова рассказала о ситуации с её «уведённым из семьи» первым мужем

Ольга Орлова опровергла слух о том, что она «увела из семьи» своего первого мужа
Ольга Орлова (Фото: Телеграм @olgaorlova131177)

Ольга Орлова (Фото: Телеграм @olgaorlova131177)

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова всегда открыта для общения с подписчиками, несмотря на прорывающийся хейт и неудобные и даже провокационные вопросы. Например, некоторые ехидные комментаторы донимают её, правда ли, что она увела из семьи своего первого мужа, от которого потом родила сына Артёма.
К чести певицы, стоит отметить, что она реагирует на неизбежные волны негатива, от которых часто страдают публичные персоны, довольно спокойно и часто с юмором. Ольга ясно дала понять, что подобным слухам доверять не следует. Но она не защищает свою честь и достоинство «с пеной у рта», не стремится никого переубеждать.

«Каждый хочет верить в то, что хочет. Доказывать что-то тому, кто не видит и не признаёт очевидных вещей, нет никакого смысла. Люди, слагающие небылицы, все были и будут. Вопрос лишь в том, во что вы больше хотите верить. Если кому-то удобнее видеть во мне злодейку — прошу, не ограничивайте себя ни в чем», — высказалась Орлова в своей социальной сети.

Артистка также отметила, что такие слухи о её первом муже распускают те же люди, которые говорили, что её близкая подруга Ксения Бородина дорогой подарок, скорее всего от поклонника Николая Сердюкова, якобы купила себе сама.

«Они эту новость прочитали «на заборе», как и про отца Артёма», — с улыбкой и совершенно спокойно говорит Ольга Орлова.

Читайте также:

Известна общая стоимость подарков Бородиной на день рождения

«Я беременна от твоего Саши»: почему Наталья Лагода не смогла оправиться после измены любимого с Ольгой Орловой

Череда выкидышей и проклятие соперницы: как живет Ольга Орлова и почему Шепелев не разрешает ей видеть крестника после смерти Фриске
#подарок
#люди
#певица
#день рождения
#отец
«Я сбивала со сцены девчонок»: Анна Семенович вспомнила, за что её ругала Жанна Фриске
Семенович вспомнила, что Фриске ругала её за слишком широкие движения на сцене
17 марта 2025, 18:40

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович вспомнила, как выстраивала карьеру в группе «Блестящие». Певица призналась, что не сразу влилась в женский коллектив.
Изначально Семенович была профессиональной фигуристкой. Она выступала в паре с Романом Костомаровым, пока тот не ушёл к Татьяне Навке. После этого Анне предложили выступать за Великобританию, но она отказалась. Тогда в жизни спортсменки начался тяжёлый период, который едва не закончился алкогольной зависимостью.

«Не могу сказать, что я начала сильно выпивать, но стала свободнее относиться к еде и алкоголю. Я начала есть. Открывала холодильник и всё в нем съедала. Я набрала 15 кг. Полгода переживала, депрессировала и поняла, что мой путь или в затмение и алкоголизм лишили меня пути к моей мечте», – заявила Семенович.
А мечтала Анна стать певицей. Набравшись сил, она начала заниматься вокалом. Помогал ей в этом гражданский супруг Даниил Мишин, вместе с которым она создала группу «Ангелы Чарли». Бывший избранник открыл девушке двери в шоу-бизнес, где её заметили продюсеры «Блестящих».

После этого в жизни Семенович наступил интересный, но наполненный трудностями период. Ежемесячно группа давала по 90 концертов, спать удавалось всего по три часа, а Анне было труднее всех, поскольку она была новенькой и долго вливалась в коллектив. К тому же, приходилось избавляться от привычек, выработанных за годы занятий фигурным катанием, за которые певице нередко влетало от звезды группы Жанны Фриске.

«Я выскакивала на сцену, ничего не понимала. У нас в фигурном катании широкие движения руками, и я также махала на сцене, практически сбивала девчонок. И мне Жанна всё время говорила: "Ну что ты опять свое "Лебединое озеро" включила?! Выключай! У нас маленькая сцена, не маши руками!" Училась всему», – рассказала Семенович в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».
Читайте также:

«Я не могу представить, чтобы этот медвежонок ударил женщину»: Анна Семенович ответила на обвинения жены возлюбленного

«Не замечали остальное»: Анна Семенович объяснила, зачем уменьшила грудь

«Сама нежность»: Анна Семенович показала, какой она была в 16 лет
#звёзды
#шоу
#фигурное катание
#певица
#шоу-бизнес
#алкоголизм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Отец с ножом хотел нас убить»: Прохор Шаляпин дал редкий комментарий о трудном детстве
Прохор Шаляпин рассказал о тяжёлом детстве
17 марта 2025, 18:16

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин рассказал, что у него было очень тяжёлое детство. Певец регулярно подвергался домашнему насилию со стороны отца.
Шаляпин, полюбившийся многими за простоту и умение любить жизнь, редко рассказывает о непростом детстве. Он заявил, что не делится подробностями, чтобы не вызывать жалось к себе. Однако в новом выпуске шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» певец дал редкий комментарий о прошлом.

«У меня неблагополучная семья, я это признаю, но я это не тащу всю жизнь, как груз. <…> Травмы детства они и делают тебя потом сильным, неуязвимым. Если тебя это не сломало, то ты априори сильный человек. У меня была не оплачена квартира, не было денег на жизнь, я никогда не опускал руки. Ведь самое страшное позади. С ножом отец, который хотел нас убить, и я выжил. Нас хотели отравить газом с мамой», – откровенно рассказал исполнитель.
В 15 лет Шаляпин покинул родной Волгоград. С тех пор он редко виделся с родителями, и лишь недавно купил матери квартиру в Москве. На становление личности певца повлияли бабушка с дедушкой. Но на родителей Прохор не обижается – он благодарен им за жизнь.

Певец отметил, что трудности в детстве позволили ему стать сильнее и проще относиться к проблемам, поскольку всё то, что происходит с ним сейчас – «детский сад», по сравнению с ужасами прошлого.

В заключение Шаляпин призвал поклонников не оглядываться назад и знать, что в этом мире обязательно найдётся человек, который искренне полюбит и поддержит в трудную минуту.

Читайте также:

«Все меня должны хвалить, все будут на меня молиться»: Прохор Шаляпин рассказал об идеальном для себя семейном союзе

«Мне не нужна певица»: Прохор Шаляпин отказался вступать в отношения со звездой шоу-бизнеса

Пользуется общественным транспортом и сам ходит за продуктами: Прохор Шаляпин назвал себя скромным человеком
#семья
#певец
#жизнь
#травмы
#отец
#шоу
#отношения
#волгоград
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Звезда «Карнавальной ночи» Юрий Белов: стремительный карьерный рос, психбольница и смерть в одиночестве
17 марта 2025, 18:08

Юрий Белов (Фото: скриншот к/ф «Карнавальная ночь»)

Один из самых популярных актёров советского кино 1950-х — 1960-х годов Юрий Белов прожил яркую, при этом очень непростую жизнь.
Он сыграл множество разнообразных ролей, был любим публикой, а умер в полном забвении и одиночестве. О том, как жил выдающейся актер, кого любил и почему на закате лет остался один, читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Юрий Белов (Фото: скриншот к/ф «Неподдающиеся»)

Юрий Андреевич Белов родился 31 июля 1930 года в городе Ржев Тверской области. Отец будущей кинозвезды был военным, поэтому семья часто меняла место жительства в зависимости от его службы. Они жили на Курильских островах, во Владивостоке и Калининграде. Где бы маленький Юра не жил, он быстро находил себе друзей и чувствовал себя как дома.

С малых лет у мальчика наблюдался актерский талант, обладал живой фантазией и харизмой. После завершения обучения в средней школе Юрий Белов успешно прошёл вступительные испытания в один из самых авторитетных вузов столицы — ВГИК. Белов не обладал выдающейся внешностью, и стати в нем почти не было, но его солнечность, искренность и простоту комиссия заметила.

Белов проходил обучение в мастерской Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. На третьем курсе к их группе присоединилась Надежда Румянцева. Впоследствии она вспоминала, что первое, что она запомнила о Юрии Белове, была его лучезарная улыбка.

В 1955 году Юрий Белов получил диплом о высшем образовании и был принят в Театр-студию киноактёра.

Карьера в кино


В 1955 году Юрий Белов дебютировал в кино, сыграв небольшие роли в фильмах «Вольница» и «Мать и сын». Уже через год актер сыграл одну из главных ролей в картине «Карнавальная ночь». Фильм имел ошеломительный успех и по сей день очень любим публикой. Актер стал узнаваемым и любимым с одной роли.

За «Карнавальной ночью» последовал не менее любимый фильм «Весна на Заречной улице». Актера начали приглашать многие режиссеры, и он с удовольствием играл как главные, так и второстепенные роли. Фильмы с участием Юрия Андреевича словно наполнены магией актера. Все помнят картины «Неподдающиеся», «Алешкина любовь», «Человек ниоткуда», «Королева бензоколонки», «Ко мне, Мухтар!» и многие другие фильмы советского периода. Фильмография актера насчитывает более 70 работ в кино.

Любовь с узбеком, свадьба с самодуром и роман с женатым актёром: что пережила Мария Аронова, чтобы обрести счастье
Любовь с узбеком, свадьба с самодуром и роман с женатым актёром: что пережила Мария Аронова, чтобы обрести счастье

Личная жизнь


Надежда Румянцева Юрий Белов (Фото: скриншот т/п «Легенды кино. Юрий Белов»)

Единственной любовью Юрия Андреевича оказалась его сокурсница Надежда Румянцева. Отношения начались еще на третьем курсе. Юрий и Надежда были замечательной парой, их отношения вызывали зависть у сокурсников. Однако спустя год их пути разошлись. Надежда начала встречаться с актёром Владимиром Шуруповым.

Когда возлюбленная ушла, в актере словно надломилось что-то. Он переживал расставание в одиночестве, а когда вернулся, близкие заметили появившиеся в нем перепады настроения и кратковременную отстраненность. Он находил утешение в работе, а в свободное время предпочитал оставаться в одиночестве, закрывшись в квартире и погружаясь в глубокие размышления.

После расставания Румянцева и Белов играли вместе в картинах «Неподдающиеся» и «Королева бензоколонки». К моменту съемок последнего Надежда уже была в разводе, и чувства вспыхнули вновь. Но былых отношений возродить не удалось, Юрий был, мягко говоря, странным, а временами и жестоким. Когда во время ссоры актер попытался ударить Румянцеву, она поняла, что пора уходить.

В 1967 году Надежда второй раз вышла замуж. А Белов на полгода оказался в психиатрической больнице. Доподлинно не известно, что стало причиной госпитализации, но ходили слухи о попытке суицида актера.

После того как Юрий вышел из больницы, он вернулся к своей работе, но актер сильно изменился. Он путал слова и забывал текст, режиссёры сначала старались давать ему роли, где нужно произносить минимум слов, а после и вовсе перестали приглашать на съемки.

Артист ушел в театр. Там он познакомился со своей будущей супругой. Белову было уже за 40 лет, когда он женился на актрисе Светлане Швайко. Она была на девять лет моложе актёра и искренне любила мужа. В 1976 году у пары родился сын Святослав. Появление малыша в семье усугубило финансовые проблемы, с которыми столкнулись родители. Из-за нехватки средств и ощущения ненужности Белов начал всё чаще обращаться к алкоголю, что только ухудшало его состояние.

Внезапная смерть 31 декабря


Юрий Белов (Фото: скриншот к/ф « Странный отпуск»)

Конец 80-х был для многих тяжелым временем, но Белов ощущал его особенно остро. Отсутствие работы, забвение и натянутые отношения с супругой привели актера к затяжной депрессии. Жена не выдержала поведения мужа и, забрав сына, уехала к родителям. Она никогда не бросала его совсем, приезжала, привозила еду, но наладить диалог с мужем так и не смогла.

Актера не стало 31 декабря 1991 года. Юрий Белов много лет жаловался на болящее сердце, но за помощью к медикам не обращался. В новогоднюю ночь сердце актера перестало биться.

Белова обнаружила жена, она же прождала ритуальную службу почти сутки, пока страна встречала новый 1992 год. На церемонию прощания с актёром не явились ни его коллеги по цеху, ни близкие люди. Присутствовали лишь Светлана с сыном и несколько человек, помогавших с похоронами. Великий актер Юрий Белов похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.

Читайте также:

Суды, мошенники, ДЦП и слепота: как продолжают свою жизнь и борьбу за наследство вдова и дочь Алексея Баталова

Психбольница и смерть от рук любимого сына: печальная судьба звезды фильма «Тени исчезают в полдень» Александры Завьяловой

Уходил и возвращался в актёрство, был послушником и три раза разводился: как сейчас живёт Максим Дрозд
#радио 1
#кино
#смерть
#актёр
#испытания
#театр
#мать
#любовь
#обучение
#артист
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Целовал Мию Бойко в плечо и изменял жене с Екатериной Мизулиной? Вся правда о личной жизни певца SHAMAN
17 марта 2025, 17:49

SHAMAN/ Ярослав Дронов (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

В Год семьи певец SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил о разводе со второй супругой Еленой. Однако он быстро нашел новую любовь в лице главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Недавно на концерте SHAMANа пара заявила, что состоит в отношениях. При этом ранее свою личную жизнь исполнитель хита «Я русский» старался не афишировать. Встречаться артист предпочитал с женщинами постарше.

Первый брак был с педагогом

Свою первую супругу SHAMAN повстречал в пятнадцатилетнем возрасте. Они познакомились в музыкальной школе Новомосковска, где работала девушка. Марина Рощупкина была на шесть лет старше Ярослава, так что в отношения они вступили лишь спустя два года, когда Дронов приблизился к совершеннолетию.

«Мне всегда хотелось серьёзных отношений. Никогда не искал «погулять»», — делился артист.

В 2012 году, когда SHAMANу исполнился 21 год, пара заключила брак. В том же году Ярослав переехал в столицу и стал студентом факультета эстрадного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.

Через год после свадьбы у молодых влюбленных появилась дочь, которую назвали Варварой. Несколько лет семья жила на два дома — Дронов всеми силами старался закрепиться в Москве, Марина с малышкой оставались в Новомосковске. Когда певец занял в шоу «Голос» второе место в 2014 году, он перевез жену и дочь к себе. Но та будто была уже не рада такому повороту событий и при любой удобной возможности хотела уехать обратно.

«Это все продолжалось около года. В итоге Марина в Новомосковске проводила два — три месяца, а в Москву приезжала на семь — десять дней», — вспоминал Ярослав.

Марина Рощупкина (Фото: Инстаграм* @marina_roshupkina)


В 2016 году Дронов и Рощупкина расстались. Судачили, что причиной развода стала супружеская неверность Марины — из-за частого отсутствия любимого у Марины появились чувства к другому мужчине — новомосковскому музыканту Олегу Паламарчуку. Официального подтверждения этим отношениям не было, но, когда в 2017 году Паламарчук скончался, Рощупкина поделилась несколькими трогательными публикациями в соцсетях, которые лишь подтверждали догадки пользователей Сети — их связывали нежные чувства.

«Встречаемся в командировках»: выяснилось, как развивался роман SHAMANа и Екатерины Мизулиной
«Встречаемся в командировках»: выяснилось, как развивался роман SHAMANа и Екатерины Мизулиной

Общению экс-супруга с дочерью Рощупкина не препятствует — певец интересуется жизнью Варвары, старается навещать девочку и поддерживать ее музыкальный талант. На ее восьмой день рождения SHAMAN подарил ей цифровое фортепиано. Варвара учится в обычной общеобразовательной школе, где все знают, кто ее папа. Ярослав подчеркивал, что дочь хоть и немного стесняется его всеобъемлющей славы, но гордится отцом.

«Я — папа-праздник. Появляюсь с подарками, хорошим настроением, оставляю после себя прекрасное впечатление», — рассказывал Дронов.

Марина все еще живет с Варварой в Новомосковске, продолжает трудиться в музыкальной школе и преподает эстрадный вокал. На сайте учебного заведения можно увидеть афиши с выступлениями ее учеников — они нередко занимают призовые места на конкурсах, а в комментариях родители хвалят Рощупкину как педагога. Марина и сама выступает с народными песнями в составе ансамбля «Виноград».

После развода с Ярославом Рощупкина снова заключила брак. Она вышла замуж за своего коллегу по музыкальной школе, но сейчас на ее личной страничке в Сети нет информации о семейном положении.

Елена Мартынова (Фото: Инстаграм* @e.a.martynova)

Второй брак был с топ-менеджером

После первого развода SHAMAN недолго жил в одиночестве. Спустя год он познакомился с топ-менеджером Еленой Мартыновой. Избранница была на 13 лет старше Дронова, но романтическим отношениям это никак не помешало.

Позднее оба уточняли, что с первого взгляда поняли, что встретили «своего» человека.

«Знакомство с Ярославом перевернуло мою жизнь и мое сознание. С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зерна от плевел. Я впервые встретила человека, у которого был настолько исключительный божий дар и настолько тяжелый путь и который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей. Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу», — так говорила о супруге Елена.

Затягивать со свадьбой SHAMAN и в этот раз не собирался — решение пожениться влюбленные приняли уже на второй встрече.

«Я всегда привык слушать сердце. Оно не врет. И в тот момент я понял, что мы должны быть вместе», — откровенничал певец.

В первые годы брака у певца возникли трудности в карьере. После череды шоу и работы в кавер-группе Ярослав захотел заняться сольным творчеством. Он столкнулся с тем, что пробиться в шоу-бизнесе одному весьма сложно. Однако у Дронова все получилось. Правда, вместе с известностью пришли новые проблемы.

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Елена Мартынова (Фото: Инстаграм* @e.a.martynova)


Артист сам признавал, что не был лучшим супругом, поскольку постоянно пропадал на гастролях.

«Я отсутствую, потому что постоянные гастроли и переезды. Когда я прихожу домой в эти короткие дни, то просто сплю и ничего не делаю — стараюсь прийти в себя после длительных гастролей», — признавался SHAMAN.

Однако не только это негативно повлияло на брак. Поклонники заметили, что по мере роста популярности рядом с Ярославом начали появляться и новые женщины, с которыми он откровенно флиртовал.

Фанаты обсуждали и совместные фото с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной (которая, к слову, на семь лет старше певца), и странный инцидент на красной дорожке с Мией Бойко — прямо перед камерами Дронов поцеловал исполнительницу в плечо. Подобное вызывающее поведение женатого мужчины шокировало многих.

«Приятно видеть сына счастливым»: Мама Ярослава Дронова одобрила его отношения с Екатериной Мизулиной
«Приятно видеть сына счастливым»: Мама Ярослава Дронова одобрила его отношения с Екатериной Мизулиной

Ярослав наслаждался вниманием общественности, а Мартынова все больше уходила в тень, словно становясь лишней. Судачили, что у SHAMANа появилась звездная болезнь и он напрочь забыл о верности.

Любовь супругов угасла так же быстро, как и вспыхнула. Терпеть подобное поведение супруга на публике Елена с ее сильным характером, о котором говорят инсайдеры, не стала.

«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — отметил певец в своих соцсетях, подтвердив слухи о расставании.

Екатерина Мизулина и SHAMAN/ Ярослав Дронов(Фото: Телеграм @shaman_channel)

Отношения с Екатериной Мизулиной

9 марта 2025 года со цены перед огромным количеством фанатов Ярослав рассекретил свои новые отношения с Екатериной Мизулиной.

SHAMAN и глава «Лиги безопасного интернета» впервые появились на публике в 2023 году. Слухи о романе Дронова и Мизулиной ходили долгое время, а пара добавляла поводов для обсуждения: влюбленные публиковали совместные фото, записывали кружочки в Телеграм.

В начале февраля 2025 года Екатерина и Ярослав вместе появились на концерте в московской школе № 1409. Во время съемок клипа артист исполнял композицию, а подростки стали кричать: «Горько!» — и, похоже, певец поцеловал Мизулину. Однако в самый ответственный момент прикрыл их лица рукой.

Предполагаемый роман между 33-летним Ярославом и 40-летней Екатериной долго обсуждала пресса, но никто из пары не опровергал и не подтверждал свои отношения.

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: кадр из клипа «Я останусь с тобой»)


Во время своего выступления в столичном комплексе «Live Арена» SHAMAN вышел на сцену с букетом белых роз и позвал Мизулину. Артист подарил цветы и обнял общественницу.

«Возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну. Но я как мужчина должен это сказать. Думаю настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении — что же, что же между нами. Официально заявляю при всех — мы пара, мы встречаемся, и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?», — радостно объявил Дронов.

На это Мизулина ответила «Да...». Певец прокричал: «Она ответила — да!». После этих слов пара поцеловалась. Следом Ярослав исполнил композицию «Ты моя».

Читайте также:

«Она ответила — да!»: история отношений SHAMANа и Екатерины Мизулиной, реакция звезд и недавний развод певца с женой

Будут говорить о расставании: таролог предсказал будущее отношений SHAMANа и Мизулиной

«С коляской и блинами»: Психоаналитик объяснила, почему SHAMAN и Мизулина не смогут построить здоровую семью

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#семья
#певец
#цветы
#подростки
#фото
#любовь
#развод
#брак
#отношения
#артист
#девушка
#статьи
#ребёнок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Сватала его Насте»: Собчак заявила, что Маша Миногарова отбила Сашу Горчилина у Ивлеевой
Собчак заявила, что Миногарова отбила Горчилина у Ивлеевой
17 марта 2025, 17:46

Саша Горчилин (фото: Instagram* @sasha_gorch)

15 марта Саша Горчилин сделал предложение Маше Миногаровой. В самый разгар вечеринки, посвящённой дню рождения модели, звезда сериала «Папины дочки» поздравил возлюбленную и предложил ей стать его женой.
«Маша, я безумно рад, что волею судеб мы с тобой повстречались в переулке. И столько было красивых слов сказано мной про то, что я хочу быть лучше рядом с тобой, про то, что моя жизнь лучше рядом с тобой, что все становится лучше рядом с тобой. Правда, вокруг тебя люди, которые тебя очень сильно любят. Это видно. Есть слова в песне «Я люблю тебя до слез». Как выяснилось, в этой жизни можно любить до слез. Это правда. Маша, чтобы ни произошло, я ни в чем не могу быть уверенным, кроме того, что ощущаю внутри себя, но я тебя люблю. И мой подарок на день рождения – это я. И я хочу сделать тебе предложение – быть со мной», – трогательно произнёс актёр.
Миногарова совершенно не ожидала получить кольцо от возлюбленного. Сначала девушку переполнили эмоции, но вскоре она собралась и произнесла слова согласия. Под громкие возгласы «Горько!» пара поцеловалась.
Маша Миногарова (фото: Telegram @MinogarovaNews)

Многие знаменитости поздравили пару с помолвкой. Не оставила событие без внимания и Ксения Собчак, которая уже давно положила глаз на талантливого актёра. Правда изначально она предлагала его кандидатуру в мужья другой известной девушке. А Маша, пошутила журналистка, просто подслушала и перехватила свободного парня.

«А я же говорила, что Саша Горчилин – краш! Сватала его Насте Ивлеевой в нашем с ней интервью, но такое ощущение, что выпуск смотрела Маша Миногарова. Сашу по-прежнему считаю одним из самых перспективных российских актеров и постановщиков, и с Машей они смотрятся суперорганично. От всей души поздравляю очень красивую пару!», – написала Собчак в соцсетях.
Пара долго скрывала свои отношения, однако внимательные подписчики увидели, что Горчилин и Миногарова публикуют фотографии из одних и тех же мест.

Читайте также:

«Стала невестой в день рождения»: Актер Александр Горчилин сделал предложение Марии Миногаровой

Слухи о романе с Жидковским и тайный возлюбленный: личная жизнь Марии Миногаровой

«Рассчитано на девочек-подростков»: Собчак не верит в отношения Мизулиной с SHAMAN

*запрещён в РФ
#актёр
#жизнь
#день рождения
#ксения собчак
#отношения
#интервью
#люди
#эмоции
Следите за нашими новостями
в удобном формате