«Я не злодейка»: Ольга Орлова рассказала о ситуации с её «уведённым из семьи» первым мужем

Ольга Орлова (Фото: Телеграм @olgaorlova131177)
Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова всегда открыта для общения с подписчиками, несмотря на прорывающийся хейт и неудобные и даже провокационные вопросы. Например, некоторые ехидные комментаторы донимают её, правда ли, что она увела из семьи своего первого мужа, от которого потом родила сына Артёма.
К чести певицы, стоит отметить, что она реагирует на неизбежные волны негатива, от которых часто страдают публичные персоны, довольно спокойно и часто с юмором. Ольга ясно дала понять, что подобным слухам доверять не следует. Но она не защищает свою честь и достоинство «с пеной у рта», не стремится никого переубеждать.
Артистка также отметила, что такие слухи о её первом муже распускают те же люди, которые говорили, что её близкая подруга Ксения Бородина дорогой подарок, скорее всего от поклонника Николая Сердюкова, якобы купила себе сама.
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«Каждый хочет верить в то, что хочет. Доказывать что-то тому, кто не видит и не признаёт очевидных вещей, нет никакого смысла. Люди, слагающие небылицы, все были и будут. Вопрос лишь в том, во что вы больше хотите верить. Если кому-то удобнее видеть во мне злодейку — прошу, не ограничивайте себя ни в чем», — высказалась Орлова в своей социальной сети.
Артистка также отметила, что такие слухи о её первом муже распускают те же люди, которые говорили, что её близкая подруга Ксения Бородина дорогой подарок, скорее всего от поклонника Николая Сердюкова, якобы купила себе сама.
«Они эту новость прочитали «на заборе», как и про отца Артёма», — с улыбкой и совершенно спокойно говорит Ольга Орлова.
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Александр Бойцов