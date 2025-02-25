Череда выкидышей и проклятие соперницы: как живет Ольга Орлова и почему Шепелев не разрешает ей видеть крестника после смерти Фриске

В начале нулевых Ольга Орлова покинула группу «Блестящие» из-за беременности от бизнесмена. Их история любви была непростой: Ольга столкнулась с общественным осуждением и нападками со стороны Натальи Лагоды, бывшей девушки Александра, которая не смогла смириться с расставанием и винила Ольгу в своих бедах. Это были не единственные трудности в жизни ведущей «ДОМа-2»: впереди ее ждали разрыв с отцом сына, неудачные романы и поиски настоящей любви. Подробности читайте в материале «Радио 1».