Череда выкидышей и проклятие соперницы: как живет Ольга Орлова и почему Шепелев не разрешает ей видеть крестника после смерти Фриске

Ольга Орлова (Фото: Телеграм: @olgaorlova131177)
В начале нулевых Ольга Орлова покинула группу «Блестящие» из-за беременности от бизнесмена. Их история любви была непростой: Ольга столкнулась с общественным осуждением и нападками со стороны Натальи Лагоды, бывшей девушки Александра, которая не смогла смириться с расставанием и винила Ольгу в своих бедах. Это были не единственные трудности в жизни ведущей «ДОМа-2»: впереди ее ждали разрыв с отцом сына, неудачные романы и поиски настоящей любви. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Развод с мужем и статус разлучницы
Начнем с того, что брак Ольги Орловой был омрачен конфликтом с Натальей Лагодой, которая публично называла ее разлучницей.
«Однажды ко мне в гости пришла Оля Орлова. Мы сидели, общались, и когда я узнала о ее беременности, искренне поздравила ее. Но потом она сказала: „Нет, ты не поняла, я беременна от твоего Саши“. Это меня просто поразило, и я не смогла сдержаться. После этого мне стало так плохо, что я потеряла смысл жизни», — рассказывала Наталья в интервью.
Сильно потрясенная Лагода стала злоупотреблять алкоголем, вести антисоциальный образ жизни и даже пыталась свести счеты жизнью. В итоге жизнь закончились трагически — она умерла от интоксикации и воспаления легких. Ольга, которой постоянно напоминали об этой истории, спустя годы объяснила, что Наталья оклеветала ее.
Наталья Лагода (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)
«Я была беременна от мужа, с которым жила уже год. Она же начала распространять ложные слухи в прессе. После рождения нашего сына Артема Наталья ходила по стриптиз-клубу с куклой и утверждала, что она родила от Саши, а не я», — делилась Орлова в программе «Секрет на миллион».
Ольга рассталась с Александром в 2004 году, когда их сыну было всего три года. Некоторые хейтеры намекали, что причиной разрыва стало «проклятье Лагоды», однако сама Орлова указывала на более простые и логичные причины. После ухода из «Блестящих» она была сосредоточена на сольной карьере и не могла уделять достаточно внимания домашним делам. Александр после развода оставил Ольге дом, продолжал активно участвовать в жизни сына и даже помогал в карьере бывшей жены, пригласив ее на кастинг ведущих «ДОМа-2».
Мужчины Ольги Орловой
Ольга успешно совмещала построение сольной музыкальной карьеры с работой в кино и участием в реалити-шоу. В её насыщенный график также вписывались отношения с мужчинами: например, пять с половиной лет она провела с Ренатом Давлетьяровым. Продюсер неоднократно предлагал ей выйти за него замуж, однако до регистрации брака дело так и не дошло. Причиной этому, вероятно, стали их постоянные конфликты — прирожденный лидер Ренат не был готов к компромиссам.
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В 2011 году певица начала роман с генеральным директором «Авалон-Инвест» Ильей Платоновым. Ольгу часто видели на светских мероприятиях и рядом с домом с сыном спикера Мосгордумы, а кольцо на её руке многие восприняли как помолвочное. Однако сама артистка не комментировала эти отношения, а в 2018 году появились слухи о их расставании. Позже Орлова призналась, что провела с Платоновым шесть-семь лет, а с её следующим партнером она надеется остаться на всю жизнь.
В один из периодов своей жизни певица была не до романтических отношений: её близкая подруга Жанна Фриске столкнулась с тяжёлой болезнью — раком. В 2015 году, несмотря на усилия врачей и поддержку родных, Жанна скончалась. Ольга стала крестной матерью её сына Платона, но, к сожалению, не может видеться с мальчиком из-за запретов его отца. Тем не менее, Орлова надеется, что когда-нибудь Дмитрий Шепелев помирится с родными Фриске, и она сможет активно участвовать в жизни ребёнка.
Ольга Орлова (Фото: Телеграм: @olgaorlova131177)
Судьбоносная встреча
В 2019 году Ольга встретила бизнесмена Валерия в ресторане, даже не подозревая, что это будет судьбоносная встреча. Он попросил передать бутылку шампанского её компании, а затем, когда друзья певицы разошлись, подошёл к ней и признался, что очень стесняется. Мужчина сразу сообщил, что ему 52 года и у него есть взрослая дочь, на что Орлова пошутила, что он словно заполняет анкету.
Через несколько дней после первой встречи пара встретилась во второй раз в ресторане, и Ольга вдруг осознала, что ужинает с человеком, который может стать её будущим мужем. Спустя три месяца влюбленные отправились в Дубай, и уверенность Орловой в правильном выборе только укрепилась.
В сентябре 2022 года певица сообщила, что ждет малыша, и сразу уточнила, как непросто ей это далось, напомнив о нескольких выкидышах в прошлом.
«Я не раз сталкивалась с новостью о беременности, но самое важное — это выносить ребенка... Поэтому я привыкла не радоваться раньше времени. Возможно, когда не делишься своими переживаниями, кажется, что всё дается легко, но на самом деле это не так», — подчеркивала артистка. — «Я стараюсь сделать всё возможное: слушаю врачей и верю в свои силы».
Вопросы окружающих о планах на беременность причиняли ей боль, а слухи о том, что она якобы носит накладной живот и ждет, когда суррогатная мать родит, совершенно выводили её из себя. 6 февраля 2023 года Ольга родила дочку Аню.
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