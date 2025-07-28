Ольга Орлова отреагировала на слухи о возможной измене мужа с няней дочери

28 июля 2025, 11:30

Ольга Орлова призналась, что не верит в измену супруга с няней дочери

Ольга Орлова (фото: Telegram @olgaorlova)

Ольга Орлова ответила на слухи о возможных изменах мужа с няней дочери. Телеведущая заявила, что даже не допускает таких мыслей, поскольку у неё не такое «воспалённое воображение».





Подписчики обратились к певице с вопросом, не ревнует ли она супруга к гувернантке. Дело в том, что Орлова регулярно оставляет мужа с ребёнком и няней. Помощница также ездит с семьёй за границу, чтобы помогать в уходе за девочкой.



Артистка отметила, что не видит в этом ничего плохого. Она уверена, что у её мужа не может быть романа на стороне.





«У меня не настолько воспалённое воображение, как у вас, вам надо корректировать, убирать тревожность, как минимум за меня», – ответила на слухи Орлова.