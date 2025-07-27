«Я человек, который «заставит»: Ольга Орлова об отношении к няням своего ребенка

27 июля 2025, 17:13

Актриса Ольга Орлова рассказала об отношении с нянями своего ребенка

Ольга Орлова (Фото: Instagram*/olgaorlova1311)

Актриса и певица Ольга Орлова рассказала подписчикам в соцсетях о своей философии общения с няней.





Телезвезда отвечала на вопрос аудитории о правилах в ресторанах. Она уверена, что комфорт является залогом здоровой и счастливой атмосферы.





«Я тот человек, который «заставит» есть даже тех, кто на сухом голодании! И пить!» — поделилась она.