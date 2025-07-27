«Я человек, который «заставит»: Ольга Орлова об отношении к няням своего ребенка
Актриса Ольга Орлова рассказала об отношении с нянями своего ребенка
Актриса и певица Ольга Орлова рассказала подписчикам в соцсетях о своей философии общения с няней.
Телезвезда отвечала на вопрос аудитории о правилах в ресторанах. Она уверена, что комфорт является залогом здоровой и счастливой атмосферы.
«Я тот человек, который «заставит» есть даже тех, кто на сухом голодании! И пить!» — поделилась она.Орлова, по ее словам, ценит людскую скромность, но уверяет, что ей важно, чтобы в ее доме каждому было «как дома, и даже лучше». Исполнительница отметила, что унаследовала такую щедрость от бабушки, которая росла в детдоме.
«Она всегда говорила: пусть лучше останется, чем кому-то не хватит», — добавила Орлова.Знаменитость подчеркнула, что в ее семье должна быть атмосфера душевного тепла, уюта и заботы, ведь именно в них, считает Орлова, должен расти ребенок.
*Запрещен в РФ
**Признан иноагентом в РФ