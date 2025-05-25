Проживающий в Испании Валерий Меладзе сохранил статус индивидуального предпринимателя в России

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)
Валерий Меладзе покинул Россию и теперь проживает с семьёй в Испании. Однако разрывать связи с родиной он не намерен и продолжает держать в стране бизнес, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что артист сохранил в России статус индивидуального предпринимателя, который он зарегистрировал ещё в 2004 году. Основным видом деятельности его бизнеса является работа в области телевизионного вещания.
Помимо этого, компания Меладзе может заниматься оптовой торговлей грампластинками, деятельностью в области исполнительских искусств, творческой деятельностью и др.
В январе этого года певец подтвердил намерения и дальше зарабатывать в России. Меладзе внёс в налоговую службу сведения о регистрации ИП по обязательному пенсионному страхованию.
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Помимо этого, компания Меладзе может заниматься оптовой торговлей грампластинками, деятельностью в области исполнительских искусств, творческой деятельностью и др.
В январе этого года певец подтвердил намерения и дальше зарабатывать в России. Меладзе внёс в налоговую службу сведения о регистрации ИП по обязательному пенсионному страхованию.
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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
Анастасия Чинкова