«Прости за все ошибки»: Оксана Самойлова трогательно обратилась к старшей дочери
Оксана Самойлова извинилась перед старшей дочерью Ариелой в день ее 14-летия
Старшей дочери рэпера Джигана и Оксаны Самойловой исполнилось 14 лет. Блогер в честь праздника опубликовала трогательное поздравление на своей страничке в соцсети.
Самойлова опубликовала совместное селфи с Ариелой и обратилась к ней в поздравлении. Супруга музыканта извинилась перед дочерью за ошибки, которая она допускает в воспитании.
«С днём рождения, моя любовь, мой первенец. Прости за все ошибки, которые я допускаю в воспитании. С тобой я всегда мама в первый раз, с тобой я учусь и взрослею», — написала Оксана.
Блогер пожелала Ариеле быть счастливой и проявляться так, как захочет ее душа. К поздравлениям присоединились и многочисленные поклонники. Они подчеркнули, что Ариела растет очень красивой.
Ранее сообщалось, что Джиган записал трек с дочерью Ариелой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Запрещен в РФ