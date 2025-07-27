«Прости за все ошибки»: Оксана Самойлова трогательно обратилась к старшей дочери

27 июля 2025, 17:09

Оксана Самойлова извинилась перед старшей дочерью Ариелой в день ее 14-летия

Оксана Самойлова с дочерью Ариелой (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)

Старшей дочери рэпера Джигана и Оксаны Самойловой исполнилось 14 лет. Блогер в честь праздника опубликовала трогательное поздравление на своей страничке в соцсети.





Самойлова опубликовала совместное селфи с Ариелой и обратилась к ней в поздравлении. Супруга музыканта извинилась перед дочерью за ошибки, которая она допускает в воспитании.





«С днём рождения, моя любовь, мой первенец. Прости за все ошибки, которые я допускаю в воспитании. С тобой я всегда мама в первый раз, с тобой я учусь и взрослею», — написала Оксана.