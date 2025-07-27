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Звезда шоу «Холостяк» Адель Вейгель сменила фамилию после свадьбы с Литвиным

Адель Вейгель (Фото: Instagram*/adelveigel)

Звезда шоу «Холостяк» Адель Вейгель официально сменила фамилию после свадьбы с видеоблогером Михаилом Литвиным.



Бракосочетание знаменитостей проходило в минувший вторник, 22 июля. В СМИ сообщалось, что Литвин потратил на торжество 100 миллионов рублей.

«Я уже очень давно знала, что я возьму фамилию Миши, но не говорила об этом до последнего, чтобы сделать сюрпризик во время церемонии. Теперь — я Литвина», — поделилась Адель в соцсетях.
Звездная пара готовилась к свадьбе больше года. Предложение своей возлюбленной Литвин сделал в начале 2023 года. Тогда он подарил девушке кольцо от Tiffany стоимостью, примерно, пять миллионов рублей. Свадьбу вел Дмитрий Нагиев, а еще на торжестве выступали Наваи, Гуф, Макан и ICEGERGERT.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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