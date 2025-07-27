Звезда шоу «Холостяк» Адель Вейгель сменила фамилию после свадьбы с Литвиным
Звезда шоу «Холостяк» Адель Вейгель официально сменила фамилию после свадьбы с видеоблогером Михаилом Литвиным.
Бракосочетание знаменитостей проходило в минувший вторник, 22 июля. В СМИ сообщалось, что Литвин потратил на торжество 100 миллионов рублей.
«Я уже очень давно знала, что я возьму фамилию Миши, но не говорила об этом до последнего, чтобы сделать сюрпризик во время церемонии. Теперь — я Литвина», — поделилась Адель в соцсетях.Звездная пара готовилась к свадьбе больше года. Предложение своей возлюбленной Литвин сделал в начале 2023 года. Тогда он подарил девушке кольцо от Tiffany стоимостью, примерно, пять миллионов рублей. Свадьбу вел Дмитрий Нагиев, а еще на торжестве выступали Наваи, Гуф, Макан и ICEGERGERT.
*Запрещен в РФ