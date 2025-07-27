«Отключается сознание»: как Гогунский чувствует себя на съемках после скандальных слов о женщинах

27 июля 2025, 18:04

Актер Виталий Гогунский заявил, что во время съемок у него отключается сознание

Виталий Гогунский (Фото: Инстаграм*/gogunskv)

Виталий Гогунский рассказал, как чувствует себя в кадре после скандального высказывания о женщинах. По словам актера, во время съемок он полностью отключается от реальности, концентрируясь только на камере.





Звезда «Универа» считает, что в такие моменты важно оправдать не только собственные ожидания, но и всей съемочной группы. Также артист подчеркнул, что творчество является его стихией, благодаря которой он может «дышать полной грудью».

«Когда включается камера... Отключается все. Сознание. Остаются только сигналы – действовать. Сделать так, чтобы оправдать ожидания. Не только свои собственные, но и тех людей, которые вкладывают свое сердце в каждый кадр, во всю эту магию киноиндустрии…» — написал он в своем телеграм-канале.