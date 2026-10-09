Ольга Орлова публично обратилась к Шепелеву с просьбой о встрече с сыном Жанны Фриске

09 октября 2026, 14:40

Орлова публично обратилась к Шепелеву с просьбой о встрече с сыном Жанны Фриске

Ольга Орлова (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)

Телеведущая Ольга Орлова в программе «Сегодня вечером» на Первом канале обратилась к Дмитрию Шепелеву с просьбой о встрече с сыном Жанны Фриске. Об этом пишет «СтарХит».





По словам знаменитости, за почти 11 лет в жизни произошло множество перемен. В эфире телепередачи Орлова обратилась к Дмитрию с просьбой позволить ей увидеться с крестником Платоном. Ольга призналась, что не видит в этой встрече никакой угрозы для сына певицы.





«Пусть в этом мире случится хотя бы одно замечательное событие. Мне очень хочется увидеть моего крестника. Просто поговорить, прижать к себе, все-таки я его крестная мама», — добавила звезда.