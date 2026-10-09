Ольга Орлова публично обратилась к Шепелеву с просьбой о встрече с сыном Жанны Фриске
Орлова публично обратилась к Шепелеву с просьбой о встрече с сыном Жанны Фриске
Телеведущая Ольга Орлова в программе «Сегодня вечером» на Первом канале обратилась к Дмитрию Шепелеву с просьбой о встрече с сыном Жанны Фриске. Об этом пишет «СтарХит».
По словам знаменитости, за почти 11 лет в жизни произошло множество перемен. В эфире телепередачи Орлова обратилась к Дмитрию с просьбой позволить ей увидеться с крестником Платоном. Ольга призналась, что не видит в этой встрече никакой угрозы для сына певицы.
«Пусть в этом мире случится хотя бы одно замечательное событие. Мне очень хочется увидеть моего крестника. Просто поговорить, прижать к себе, все-таки я его крестная мама», — добавила звезда.
Ранее Дмитрий Шепелев заявил, что ему неоднократно поступали приглашения от семьи певицы на встречи с Платоном. Однако, по его словам, он каждый раз отказывался, поскольку родственники Жанны настаивали на том, чтобы эти встречи проходили под прицелом камер и в телевизионных студиях. Телеведущий подчеркнул, что его сын не должен становиться объектом телевизионного контента. Напомним, 15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга.