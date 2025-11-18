Ольга Орлова рассказала, что готовится к «идеальной фигуре» к Новому году
48-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова снова по-доброму удивила поклонников своей открытостью.
В личном блоге звезда призналась, что уже начала подготовку к новогодней ночи — и в этом году у неё есть цель: минус 7 килограммов. Сейчас Орлова весит 52 кг, и хочет подойти к празднику в той форме, которую считает идеальной для себя.
По словам Ольги, впереди у неё ровно 44 дня, чтобы «закрыть гештальт» — и она настроена решительно. Звезда не скрывает, что предновогодняя гонка за стройностью — знакомая многим история, но уверена: всё возможно, если подходить к делу с умом.
Подписчики активно обсуждают откровенное признание Орловой и делятся своими ожиданиями перед главной ночью года.
