Ольга Орлова устроила фотосессию в бикини в бане

Ольга Орлова (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)
47-летняя певица Ольга Орлова пошла в баню и показала фигуру в купальнике.
Экс-солистка группы «Блестящие» с иронией относится к себе и собственной фигуре. Орлова может посмеяться над собой и нелепыми фотографиями. Однако она следит за своим телом: артистка постоянно посещает тренажерный зал и старается следить за питанием.
Орлова решила провести выходной в бане. Она пошутила, что другие дамы идут в стильные рестораны на Патриарших прудах, в то время как зрелые женщины отдают предпочтение девичникам в бане.
Ольга Орлова (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)
Певица показала красиво украшенный стол со многими традиционными русскими блюдами и соленьями. Ольга появилась в купальнике. Она выбрала черный купальник в спортивном стиле. Орлова встала боком и продемонстрировала свое подтянутое тело.
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Орлова решила провести выходной в бане. Она пошутила, что другие дамы идут в стильные рестораны на Патриарших прудах, в то время как зрелые женщины отдают предпочтение девичникам в бане.
Ольга Орлова (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)
Певица показала красиво украшенный стол со многими традиционными русскими блюдами и соленьями. Ольга появилась в купальнике. Она выбрала черный купальник в спортивном стиле. Орлова встала боком и продемонстрировала свое подтянутое тело.
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