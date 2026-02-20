Ольга Серябкина может воссоединиться с Serebro в честь юбилея группы
Певица Ольга Серябкина заявила о готовности принять участие в большом концерте к 20-летию группы Serebro, если с такой инициативой выступит продюсер Максим Фадеев. Об этом артистка рассказала РИА Новости.
По словам Серябкиной, решение о проведении юбилейного шоу зависит от основателя коллектива. Если Фадеев пригласит её к участию, она согласится выступить в составе «золотых» солисток.
Также певица сообщила, что 24 апреля даст сольный концерт в зале «Москва». Программа будет состоять из трёх блоков — Serebro, Molly и Seryabkina, отражающих разные этапы её карьеры. В части, посвящённой Serebro, прозвучат главные хиты группы.
Ольга Серябкина является автором ряда популярных песен коллектива, в том числе «Мама Люба», Mimimi, «Мало тебя» и «Я тебя не отдам». В 2007 году Serebro заняла третье место на «Евровидении» в Хельсинки с песней Song #1, набрав 207 баллов.
