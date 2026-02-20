Ольга Серябкина может воссоединиться с Serebro в честь юбилея группы

20 февраля 2026, 16:01

Ольга Серябкина (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певица Ольга Серябкина заявила о готовности принять участие в большом концерте к 20-летию группы Serebro, если с такой инициативой выступит продюсер Максим Фадеев. Об этом артистка рассказала РИА Новости.