«Влюблены и счастливы»: Ольга Серябкина показала романтические фотографии с мужем

Ольга Серябкина и Георгий Начкебия (фото: Instagram* @seryabkina)
Ольга Серябкина в День всех влюблённых рассказала о чувствах к избраннику.
Бывшая солистка группы Serebro счастлива в браке с Георгием Начкебия. Пара воспитывает трехлетнего сына Луку. Ольге с мужем удалось выстроить гармоничные отношения, позволяющие сочетать романтику и семейные обязанности.
Сегодня Серябкина поздравила поклонников с Днём святого Валентина. В честь праздника певица опубликовала романтические фотографии с супругом. На кадрах звезда предстала в разных образах, начиная от платья с обнажёнными плечами и откровенного корсета с декольте, заканчивая просторной футболкой с джинсами.
Серию снимков Ольга подписала: «Влюблены и счастливы».
Ольга Серябкина и Георгий Начкебия с сыном (фото: Instagram* @seryabkina)
Подписчики 39-летней певицы оценили яркие снимки.
«Решили обновить ощущения»: Денис Клявер с женой сыграли свадьбу на пляже
Расцвела от любви: жених-испанец показал похорошевшую Ани Лорак в День святого Валентина
«Аккуратно втёрлась в доверие»: Брухунова сделала признание о начале отношений с Петросяном
*запрещён в РФ
Сегодня Серябкина поздравила поклонников с Днём святого Валентина. В честь праздника певица опубликовала романтические фотографии с супругом. На кадрах звезда предстала в разных образах, начиная от платья с обнажёнными плечами и откровенного корсета с декольте, заканчивая просторной футболкой с джинсами.
Серию снимков Ольга подписала: «Влюблены и счастливы».
Ольга Серябкина и Георгий Начкебия с сыном (фото: Instagram* @seryabkina)
Подписчики 39-летней певицы оценили яркие снимки.
«Нет ничего прекраснее любви», «Пусть между вами всегда будет эта магия», «Искренность эмоций», «Вашему мужу очень повезло», – написали фолловеры.Читайте также:
«Решили обновить ощущения»: Денис Клявер с женой сыграли свадьбу на пляже
Расцвела от любви: жених-испанец показал похорошевшую Ани Лорак в День святого Валентина
«Аккуратно втёрлась в доверие»: Брухунова сделала признание о начале отношений с Петросяном
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова