Светлана Степановская раскрыла, почему ушла из модельного бизнеса на пике

29 октября 2026, 14:15

Светлана Степановская (Фото: Instagram* @stepankovskaya_sveta)

Актриса Светлана Степановская, известная по сериалам «Первый номер» и «13-я клиническая. Начало», объяснила, почему перестала работать моделью за границей.





В беседе с Леди Mail артистка рассказала, что в юности работала моделью в Европе и Азии, хорошо зарабатывала, а после возвращения в Россию заняла второе место в финале конкурса «Мисс Россия». Она считает, что могла бы стать успешной моделью: её типаж до сих пор остаётся востребованным.

«Мне было очень сложно поддерживать необходимую физическую форму, сохранять ту стройность, которая у меня была. Наверное, это и стало основной причиной, по которой я перестала работать за границей. В какой-то момент здоровье оказалось для меня важнее. Думаю, если бы я продолжила карьеру за рубежом, то могла бы добиться больших успехов и, возможно, осталась бы там», — заявила Светлана.