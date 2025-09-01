Ольга Серябкина раскрыла, о какой профессии мечтала в детстве

01 сентября 2025, 22:25

Серябкина призналась, что в юности хотела стать учительницей или балериной

Ольга Серябкина (Фото: Instagram* / @seryabkina)

Ольга Серябкина рассказала о своих детских мечтах и призналась, что с раннего возраста её влекло к сцене. Будущая артистка представляла себя то балериной, то актрисой, но среди вариантов была и работа учителем.