Ольга Серябкина раскрыла, о какой профессии мечтала в детстве
Ольга Серябкина рассказала о своих детских мечтах и призналась, что с раннего возраста её влекло к сцене. Будущая артистка представляла себя то балериной, то актрисой, но среди вариантов была и работа учителем.
В конечном счёте она сделала выбор в пользу творчества, которое, по её словам, всегда было рядом — и в семье, и в детских увлечениях. Слова артистки приводит «Газета.Ru».
Певица призналась, что ей нравилось придумывать танцы, сочинять тексты на знакомые мелодии и выступать перед родными. Она ощущала внутреннюю потребность делиться эмоциями и энергией через творчество.
Также Серябкина вспомнила, что её мама по вечерам играла на пианино, создавая в доме атмосферу уюта и вдохновения. Сейчас, по словам артистки, эта традиция продолжается — теперь бабушка играет для маленького Луки, сына Ольги. Певица отметила, что они вместе разучивают детские песенки, и в этом, по её словам, есть что-то волшебное.
