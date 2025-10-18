Ольга Серябкина рассказала о конкуренции и конфликте с Темниковой в SEREBRO
Певица Ольга Серябкина заявила, что ей неинтересно мириться с Еленой Темниковой
Бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина рассказала о конфликте и конкуренции с Еленой Темниковой в период их совместной работы. Она высказалась на эту тему в новом выпуске астрологического шоу «Натальная карта», который опубликовала платформа VK Видео.
Серябкина пояснила, что когда Темникова покинула коллектив в 2014 году, она заняла центральное место в группе по необходимости.
«Я никогда не отвоевывала это место. Но больше некому было», — отметила певица.Она подтвердила, что в какой-то момент между ней и Темниковой действительно возникла конкуренция. При этом Ольга подчеркнула, что не видит интереса в примирении с бывшей коллегой.
«Мы были в одной группе, но у нас не сложились хорошие отношения в момент, когда все росли и развивались — и всё. В моменте мне было неприятно, но мне не нужно это прорабатывать», — заявила она.Серябкина добавила, что их последнее общение пришлось на уход Темниковой, которая «некрасиво поступила и использовала её».