«С ним ты чувствуешь себя безопасно»: Ольга Серябкина вступилась за скандального футболиста Мамаева

Ольга Серябкина (фото: Telegram @seryabkina)
Футболист Павел Мамаев стал известен не только благодаря своей игре на поле. Спортсмен не раз попадал в скандалы, а также успел отбыть срок в тюрьме после уголовного преследования. Несмотря на все это, певица Ольга Серябкина вступилась за экс-игрока сборной России.
Мамаев вместе с Серябкиной стал участником шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Как оказалось, они успели сдружиться еще на съемках «Выжить в Дубае». Даже после завершения шоу Павел и Ольга поддерживали общение.
Как позже призналась сама певица, она благодарна шоу за обретение хороших друзей, в лице которых Мамаев и Артем Калайджан. Когда им предложили участие в «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», то каждому было важно, чтобы все трое были в сезоне.
Павел Мамаев вместе с супругой Надеждой Санько (Фото: Instagram*/mamaeva_nadihope)
Многие удивились столь близкой дружбе Серябкиной со скандальным футболистом. В ответ на это артистка вступилась за Павла и призналась, что рядом с ним чувствует себя в безопасности.
Мамаев известен многочисленными скандалами за пределами футбольного поля. Самым ярким стал его арест после избиения чиновника Минпромторга России Дениса Пака в московском кафе. За несколько часов до этого Павел вместе с футболистом Александром Кокориным избил персонального водителя сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой.
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Как позже призналась сама певица, она благодарна шоу за обретение хороших друзей, в лице которых Мамаев и Артем Калайджан. Когда им предложили участие в «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», то каждому было важно, чтобы все трое были в сезоне.
«Мы это обсуждали и выяснили, что задавали одинаковый вопрос: „А Артем, Оля будут?“, „Артем и Паша будут?“ и так далее. „Выжить в Дубае“, „Выжить в Самарканде“ подарили мне дружбу. Признаюсь честно, Паша и Артем — мои реальные друзья, как бы удивительно это ни было», — передает Starhit слова Ольги.
Павел Мамаев вместе с супругой Надеждой Санько (Фото: Instagram*/mamaeva_nadihope)
Многие удивились столь близкой дружбе Серябкиной со скандальным футболистом. В ответ на это артистка вступилась за Павла и призналась, что рядом с ним чувствует себя в безопасности.
«Пашу с первого дня все сильно уважали, он стал сначала негласным, а после и формальным капитаном нашей команды. Думаю, этот стержень дарит только спорт, поэтому я всем пацанам желаю заниматься спортом. Мы его очень сильно любили, любим и — не знаю, как объяснить — но именно с ним ты чувствуешь себя в безопасности. Даже когда это не касается соревнований, Паша такой же, как и все — растворяется в коллективе, не очень многословен. Он не навязывает свое мнение, но в нужный момент становится лидером, и ты идешь за ним, это очень крутое качество», — объяснила Серябкина свое отношение к Павлу.
Мамаев известен многочисленными скандалами за пределами футбольного поля. Самым ярким стал его арест после избиения чиновника Минпромторга России Дениса Пака в московском кафе. За несколько часов до этого Павел вместе с футболистом Александром Кокориным избил персонального водителя сотрудницы «Первого канала» Ольги Ушаковой.
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Иван Мусатов