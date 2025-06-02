Ольга Солнце сделала скандальное заявление о якобы подаренной на «Доме-2» квартире

02 июня 2025, 16:23

Ольга Солнце опровергла, что на «Доме-2» ей подарили квартиру

Георгий Иващенко и Ольга Солнце (Фото: Радио 1»)

Звезда телепроекта «Дом-2» Ольга (Николаева) Солнце рассказала щекотливые подробности о выигранной на шоу квартире. Оказалось, что девушке пришлось брать жилье в кредит. Ольга Солнце — была одной из первых участниц скандальной телестройки. В рамках проекта она приняла участие в конкурсе, победа в котором награждалась щедрым подарком – квартирой. Однако на деле все оказалось иначе.







«Никто ничего не дарил. Я выиграла, потому что за меня голосовали люди. В условиях конкурса было то, что победитель получит квартиру. И я выиграла благодаря, в том числе, деньгам зрителей, так как они отправляли платные сообщения. Если посчитать, то того бюджета, на которые были отправлены смс, хватило бы ни на одну квартиру. Когда я выиграла, я очень долго ждала денег. Ты подписываешь контракт, что ты не ожидаешь в физическом плане квартиру, а что ты ждешь средства», — рассказала Солнце в шоу «Переговорка» Георгия Иващенко на «Радио 1».

«Тебе дают сумму за вычетом 35 процентов и считают, сколько бы строила квартира в тот момент. У тебя вычли немаленькую сумму и оставшуюся платили полгода. И за это время рынок недвижимости сильно подрос. И когда я получила деньги их не хватило ни на какую квартиру. Я брала займ и покупала в стройке на уровне котлована квартиру», — заявила Солнце.