Олигархи с Рублевки раскрыли тайны семейной жизни Анны Седоковой: почему Тимма изменял ей и кто мстит певице за отказ в сексе

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Олигархи с Рублевки рассказали об изменах Тиммы
Кравец рассказала эурналистам, что хорошо знала пару Анны Седоковой и Яниса Тиммы и наблюдала за их семейной жизнью.
«Не такой уж Янис и верный был, изменял ей. Аня не раз говорила, что её отношения с ним были тяжелыми, жаловалась, что много слез он ей доставлял. Аня даже нанимала детектива, чтобы выследить его с другими женщинами и убедиться в измене», — утверждает Алена Кравец.
По мнению светской львицы, Янис считал себя «супер-самцом» и не оценил свои силы. Анна Седокова, в свою очередь, поступила так, как должна была поступить каждая уважающая себя женщина. Кравец также высказалась о Марке Пугачеве, который инициировал разбирательства по поводу ухода Яниса Тимма в Латвии. Именно с его подачи следственный комитет Республики возбудил уголовное дело. Родные Яниса утверждают, что до брака с Седоковой он был долларовым миллионером, а после остался без средств к существованию. В последние дни своей жизни он жил в дешевом мотеле и искал деньги на еду.
Кравец отметила, что слышала только об одной квартире, которую Янис подарил Анне.
«Я не верю в их дружбу. Персонажа по фамилии Пугачев, который называет себя другом погибшего, я не знаю. Хотя я хорошо осведомлена об отношениях Анны и Яниса и их окружении. Возможно, этот человек на видео просто решил воспользоваться трагической ситуацией», — заявила Алена Кравец.
По мнению знаменитой блондинки, у Марка Пугачева может быть личный мотив мстить Анне Седоковой.
«Я думаю, он может ей мстить за отказ ему в отношениях, или просто в сексе. Это уязвленное самолюбие самца», — приводит слова Кравец aif.ru.
Между тем, светская львица признает, что наличие расследования по делу об уходе Яниса Тиммы, к которому подключился Интерпол, может закрыть для Седоковой въезд в страны Европы.
Седокову осудили за безразличие к похоронам Тиммы
Певица Анна Седокова столкнулась с критикой со стороны общественности за то, что не пришла попрощаться со своим экс-супругом Янисом Тиммой. Более того, она не отправила ни цветов, ни венка на похороны, сообщает издание 7Дней.ру.
«Седокова не нашла в себе сил прислать цветы на похороны бывшего мужа, которого «будет любить вечно на земле и на небе», но успела позаботиться о своем имидже», — прокомментировал ситуацию блогер Антон Суворкин.
Прощание с баскетболистом прошло в большом зале Рижского крематория. На траурной церемонии собрались десятки людей, многие из которых принесли белые розы. Сына Тиммы не было на церемонии, чтобы избежать лишнего стресса — его оставили дома. Отец Яниса произнес трогательную речь, а его мама утешалась на плече у бывшей супруги сына Саны Оши.
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