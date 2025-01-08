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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Дай деньги и я твоя»: интим с олигархами и скандальное признание матери Равшаны Курковой о личной жизни и карьере дочери

«Дай деньги и я твоя»: интим с олигархами и скандальное признание матери Равшаны Курковой о личной жизни и карьере дочери

Рано Кубаева и Равшана Куркова(Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Рано Кубаева и Равшана Куркова(Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Рано Кубаева, мать именитой русской актрисы Равшаны Курковой, — яркая и неоднозначная фигура в узбекском и российском кинематографе. Мама успешной актрисы полагает, что самый действенный способ раскрутить партнера на деньги — понравиться ему в романтическом плане.
63-летняя Кубаева, которая проживает в Москве, добилась значительного профессионального успеха: огромное количество ролей, несколько режиссерских работ, а ещё звание второй женщины-постановщика в истории узбекского кино. Строить карьеру ей было непросто, особенно в контексте патриархального узбекского общества 90-х годов.

«Иногда ты ведешь себя как проститутка»




После расторжения брака с отцом Равшаны, актёром Бахрамом Матчановым Кубаева осталась с ребёнком на руках, и ей пришлось сильно, чтобы обеспечить себя и Равшану, а ещё реализовать свои карьерные амбиции. Кубаева дебютировала в фильме «Младшая» (1994) — в нём показывалась история девушки, которая вышла замуж не девственницей. В то время картина вызвала в Узбекистане бурные общественные обсуждения, став вызовом традиционным исламским ценностям.

Потом Кубаева успешно проявила свой режиссерский талант и пригласила в свою комедию «Чудная долина» (2005) звездных актёров советского кино, в числе которых были Михаил Козаков и Надежда Румянцева, вернувшуюся на экран после затяжного перерыва. Для финансирования своих проектов мама Равшаны Курковой использовала методы, которые вызывали огромное количество споров.

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В одном из интервью Кубаева объявила, что в конце 90-х пользовалась своими интимными отношениями с олигархами для получения финансирования своих фильмов. Она поделилась подробностями отношений с одним миллиардером, отмечая, что всё начиналось с делового общения, но потом переросло в настоящие чувства.

«Сначала переспала с ним для дела, а потом мне понравилось, потому что он оказался суперсекс-мужчина в постели», — говорила Кубаева.

Женщина опровергла домыслы о сексуальной слабости мужчин, зарабатывающих большие деньги, подчеркнув, что у её любовника с потенцией было все прекрасно.

Кубаева говорила, что женщина может пользоваться своей красотой, чтобы добиться необходимых целей, и не видела в этом ничего зазорного.

Мама Равшаны Курковой уточняла, что обеспеченные мужчины порой ищут не только физической привлекательности, но и той загадки, которую женщина может дать, и она охотно этим пользовалась.

«Многие богатые мужчины закомплексованы, и им надо давать понять, что ты готова и не надо стесняться. Иногда ты ведешь себя как проститутка — дай деньги, и я твоя», — поделилась Кубаева.

Женщина считает, что знание, как управлять восприятием, может обеспечить женщине большой успех.

Равшана Куркова(Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я не из тех, кто мечтает, чтобы дочь вышла замуж один раз и навсегда»


Сейчас Рано Джалиловна не беспокоится о личной жизни Равшаны, у которой было два развода и ряд неудачных романов.

«Я не из тех мам, которые мечтают, чтобы дочь вышла замуж один раз и навсегда. Больше придерживаюсь теории Шопенгауэра, который считал, что человек, всю жизнь живущий с одним мужчиной или одной женщиной, деградирует, стоит на месте», — поделилась мама известной актрисы.

После переезда из Ташкента в Москву и учебы в университете, Равшана Куркова повстречала фотографа Семёна Куркова. Их роман завершился браком, но трагическая утрата малыша на пятом месяце беременности сильно повлияла на их отношения. Спустя некоторое время после этого пара приняла решение развестись, и Равшана оставила фамилию экс-супруга.

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Потом, в 2004 году, она заключила брак с актером Артемом Ткаченко. Их союз продлился четыре года, и причиной разрыва, как отмечала сама актриса, стал разгульный образ жизни возлюбленного и его нежелание иметь детей. После расставания они остались в приятельских отношениях и в 2012 году снова встретились на съемках фильма «Майский дождь», где сыграли экс-супругов.

В том же 2012 году у Курковой начался роман с Ильей Бачуриным, предпринимателем и директором ГК «Главкино» — влюблённые встретились на Кинотавре. Однако пара разошлась в 2016 году.

В октябре 2019 года начали появляться слухи о новом романе актрисы с Сергеем Амаряном, владельцем боксерского клуба. В 2021 году Куркова поделилась, что в 2020 году у пары родился сын Гаспар. Были и сплетни о возможной размолвке, но они не подтвердились, и в марте 2023 года у возлюбленных появилась дочка.

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Двойник Заворотнюк: Сергей Жигунов не может забыть роковую любовь и нашел утешение в ее копии
08 января 2025, 12:18

Сергей Жигунов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Актер Сергей Жигунов отметил свое 62-летие 2 января. Широкую известность он приобрел благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». На съемках этого проекта у него завязался роман с коллегой Анастасией Заворотнюк, однако их отношения оказались довольно нестабильными.
Личная жизнь Жигунова долгое время привлекала внимание публики больше, чем его профессиональные успехи, в ней было немало драмы. Ситуацию усугубляло то, что на момент начала романа с Заворотнюк актер был женат, а сама Анастасия также находилась в отношениях.

После разрыва с Заворотнюк Жигунов переживал сложные времена, что привело к новым драматическим событиям. Однако вскоре судьба свела его с Викторией Ворожбит. Когда пара впервые появилась на публике, многие заметили, что она внешне напоминает Заворотнюк.

Забыл ли актер о «Моей прекрасной няне», как закончились его отношения с Анастасией Заворотнюк, а также как сейчас живут Жигунов и Ворожбит, читайте в материале «Радио 1».

Чувства стали неизбежными

Личная жизнь Сергея Жигунова всегда была полна сложностей и драматических поворотов. В первый раз он женился на своей коллеге Вере Новиковой в 1985 году, после того как они познакомились на съемках фильма «Шанс» в 1984 году.

Интересно, что на момент начала их отношений Новикова уже была в отношениях с актером Андреем Ярославцевым, от которого родила дочь Анастасию. Тем не менее, это не помешало ей оставить Ярославцева и выйти замуж за Жигунова. В 1990 году у пары родилась общая дочь Мария. Несмотря на искреннюю любовь, их союз не оказался крепким.

Актер Сергей Жигунов с супругой Верой Новиковой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Позже Жигунов встретил Анастасию Заворотнюк на съемочной площадке сериала «Моя прекрасная няня». Однако их чувства не вспыхнули сразу — сначала актеры относились друг к другу с недоверием. Жигунов не понимал, как Заворотнюк попала в проект, так как не считал ее хорошей актрисой. Но, как говорится, от ненависти до любви один шаг.

Они стали проводить много времени вместе, что позволило им поладить и привязаться друг к другу. Жигунов вскоре увидел в Анастасии не только талантливую актрису, но и женщину, чувства стали неизбежными.

В результате Жигунов и Заворотнюк по уши влюбились друг в друга и решили признаться во всем своим вторым половинам. Это означало разрушение не только брака Заворотнюк с бизнесменом Дмитрием Стрюковым, который длился десять лет, но и брака Жигунова с Новиковой.

Заворотнюк открыто призналась мужу в своих чувствах и ушла к Жигунову, забрав с собой детей. Жигунов также сообщил Новиковой о своих намерениях развестись. Их отношения с Заворотнюк продлились всего два года — с 2006 по 2008 год.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Страсть и сожаление: Роман Жигунова и Заворотнюк, который оставил глубокий след

Хотя роман был кратким, он оказался насыщенным и страстным для обоих влюбленных, оставив глубокий след в их судьбах. Однако их отношения далеки от идеала, так как постоянные всплески ревности со стороны Жигунова приводили к частым конфликтам.

«Эта история не так волшебна. Все хотят сказки. Нет, это не сказка. Жигунов стал для Насти «охранником», но она с этим долго мириться не стала», — рассказал однажды актер Михаил Боярский в документальном фильме «Памяти Анастасии Заворотнюк».

Боярский отметил, что настоящие браки должны совершаться на небесах, а съемочная площадка не является подходящим местом для этого.

Сергей Жигунов также делился своими переживаниями, признавая, что долго мучил себя из-за своего поступка по отношению к жене. В итоге он пришел к выводу, что не стоит жалеть, что произошло.

«Это была непростая история. В таких ситуациях нужно быть осторожнее. С другой стороны, люди могут быть счастливы вместе, даже если не свободны. Я не знал, как правильно — быть счастливым или оставаться порядочным, ничего не разрушая. Что честнее? Но все когда-то заканчивается, и хорошо, что это завершилось именно так», — цитировал его Stort24.

Роман Жигунова и Заворотнюк подошел к концу во время ее участия в шоу «Ледниковый период», где она встретила фигуриста Петра Чернышева. Петр оказался совершенно другим человеком: он не устраивал сцен ревности и вызывал ощущение надежности.

Их отношения были уже не похожи на эмоциональные качели с постоянными конфликтами. Вскоре Анастасия вышла замуж за Петра и была счастлива с ним до конца своей жизни.

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Позже Заворотнюк призналась, что считает свой роман с Жигуновым ошибкой, в то время как сам актер продолжал долгое время держать обиду на нее за то, что она смогла стать счастливой без него.

Копия Заворотнюк

После разрыва с Анастасией Заворотнюк актер Сергей Жигунов вновь обратил свой взор к Вере Новиковой. Она, проявив великодушие, простила его. Пара даже решила узаконить свои отношения, однако судьба вновь вмешалась в их жизнь.

На этот раз в жизни Жигунова появилась журналистка Виктория Ворожбит, которая была младше его на десять лет. Их знакомство состоялось в 2018 году во время подготовки кинофестиваля «Утро Родины» на Сахалине, когда оба были связаны другими отношениями.

Удивительно, но актер снова сумел увести женщину из семьи, что привело к разрушению и его собственного брака. Кажется, Жигунов принципиально избегает легких путей в любви.

В конечном итоге он оставил Веру Новикову, а Виктория, в свою очередь, рассталась с медиамагнатом Виктором Сухановым. Пара провела вместе карантин в 2020 году, а в 2021-м сыграла свадьбу. Примечательно, что Виктория удивительно напоминает Заворотнюк внешне, некоторые даже утверждают, что она является ее точной копией. Интересно, что имя новой избранницы совпадает с именем героини Заворотнюк из знаменитого сериала.

Эти обстоятельства подогревают слухи, что Жигунов не может забыть роковую женщину своей жизни — звезду «Моей прекрасной няни», которая, похоже, оставила неизгладимый след в его сердце.

Назло Заворотнюк

Согласно слухам, Сергей Жигунов ранее возвращался к своей супруге лишь для того, чтобы уколоть свою бывшую возлюбленную Анастасию Заворотнюк. Его повторное предложение руки и сердца Вере Новиковой выглядело крайне демонстративно, что создало впечатление, будто актер стремится вызвать ревность у Заворотнюк.

Однако сама Анастасия к тому времени уже встретила «своего» человека и не испытывала никаких чувств к Жигунову, что в итоге причинило боль лишь его жене, которую он оставил дважды: сначала ради Заворотнюк, а затем — ради ее «копии».

Актриса Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Пара, состоящая из Жигунова и Ворожбит, не любит, когда их отношения связывают с именем Заворотнюк или когда Викторию называют ее копией.

«Вы ошибаетесь. Я – Виктория Ворожбит. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты», – заявила она в ответ на подобные комментарии в интернете.

На данный момент супруги живут тихой и уединенной жизнью, почти не появляясь на публике. Их совместные путешествия и время, проведенное в доме в Крыму, свидетельствуют, что они счастливы вместе. У пары есть два питомца — собаки породы мальтезе по кличке Стеша и Степа. В личном блоге Виктория упоминает о своем взрослом сыне, однако общих детей с Жигуновым у них пока нет.

В настоящее время Виктория активно занимается созданием музея Константина Коровина в Гурзуфе, получая поддержку от мужа в этом начинании. Подписчики ее блога отмечают, что Сергей Жигунов наконец-то стал выглядеть по-настоящему счастливым человеком.

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Олигархи с Рублевки раскрыли тайны семейной жизни Анны Седоковой: почему Тимма изменял ей и кто мстит певице за отказ в сексе
08 января 2025, 12:16

Анна Седокова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Светская львица Алена Кравец, утверждающая, что была близка с Анной Седоковой, заявила, что в этом новогоднем сезоне ни один олигарх не пригласил рыжеволосую певицу из «ВИА Гры» на корпоратив в свой особняк во избежание «негативной атмосферы». Кравец отметила, что Седокова сталкивается с серьезными репутационными и финансовыми потерями после смерти бывшего супруга Яниса Тиммы. Подробности — в материале «Радио 1».

Олигархи с Рублевки рассказали об изменах Тиммы



Кравец рассказала эурналистам, что хорошо знала пару Анны Седоковой и Яниса Тиммы и наблюдала за их семейной жизнью.

«Не такой уж Янис и верный был, изменял ей. Аня не раз говорила, что её отношения с ним были тяжелыми, жаловалась, что много слез он ей доставлял. Аня даже нанимала детектива, чтобы выследить его с другими женщинами и убедиться в измене», — утверждает Алена Кравец.

Алена Кравец (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

По мнению светской львицы, Янис считал себя «супер-самцом» и не оценил свои силы. Анна Седокова, в свою очередь, поступила так, как должна была поступить каждая уважающая себя женщина. Кравец также высказалась о Марке Пугачеве, который инициировал разбирательства по поводу ухода Яниса Тимма в Латвии. Именно с его подачи следственный комитет Республики возбудил уголовное дело. Родные Яниса утверждают, что до брака с Седоковой он был долларовым миллионером, а после остался без средств к существованию. В последние дни своей жизни он жил в дешевом мотеле и искал деньги на еду.

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Живет в США и свободно владеет русским. Что известно о дочери Седоковой, за которую она боролась при разводе с Чернявским

Кравец отметила, что слышала только об одной квартире, которую Янис подарил Анне.

«Я не верю в их дружбу. Персонажа по фамилии Пугачев, который называет себя другом погибшего, я не знаю. Хотя я хорошо осведомлена об отношениях Анны и Яниса и их окружении. Возможно, этот человек на видео просто решил воспользоваться трагической ситуацией», — заявила Алена Кравец.

По мнению знаменитой блондинки, у Марка Пугачева может быть личный мотив мстить Анне Седоковой.

«Я думаю, он может ей мстить за отказ ему в отношениях, или просто в сексе. Это уязвленное самолюбие самца», — приводит слова Кравец aif.ru.

Между тем, светская львица признает, что наличие расследования по делу об уходе Яниса Тиммы, к которому подключился Интерпол, может закрыть для Седоковой въезд в страны Европы.

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)

Седокову осудили за безразличие к похоронам Тиммы


Певица Анна Седокова столкнулась с критикой со стороны общественности за то, что не пришла попрощаться со своим экс-супругом Янисом Тиммой. Более того, она не отправила ни цветов, ни венка на похороны, сообщает издание 7Дней.ру.

«Седокова не нашла в себе сил прислать цветы на похороны бывшего мужа, которого «будет любить вечно на земле и на небе», но успела позаботиться о своем имидже», — прокомментировал ситуацию блогер Антон Суворкин.

Прощание с баскетболистом прошло в большом зале Рижского крематория. На траурной церемонии собрались десятки людей, многие из которых принесли белые розы. Сына Тиммы не было на церемонии, чтобы избежать лишнего стресса — его оставили дома. Отец Яниса произнес трогательную речь, а его мама утешалась на плече у бывшей супруги сына Саны Оши.

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Судьба дочери Юлии Началовой. Развод родителей, смерть матери и суды из-за ее долгов
08 января 2025, 05:39

Юлия Началова и Вера Алдонина (Фото: соцсети)

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина пережила множество трагичных событий для своих юных лет. Девочка столкнулась со смертью любимого человека, разводом родителей, а также с судебными разбирательствами из-за долгов матери. Как сложилась история Веры и что сейчас с дочерью известной певицы читайте в этом материале.

Ранние годы и развод родителей


Вера появилась в семье футболиста Евгения Алдонина и Юлии Началовой в 2006 году. Певица долго шла к материнству и ее мечта наконец-то исполнилась. Первый брак закончился разводом, по слухам из-за измены и тяжелой болезни Юлии.

О проблемах в семье поклонники начали узнавать в 2011 году. Как пишет «Черный редактор», причинами разлада стали постоянные разъезды супругов, из-за которых пара не находила времени на друг-друга. В итоге в том же году Евгений и Юлия объявили о разводе.

Несмотря на разлад, родители одаривали Веру заботой и любовью. Хорошие отношения были сохранены ради дочери. При этом Вера подружилась с новой семьей своего отца, а о праздниках рассказывала с улыбкой на лице. Благодаря Юлии, девочка не боялась сцены, обожала играть на фортепиано, танцевать и петь.

Раскрыта тайна смерти Валентины Легкоступовой: в чем виноват муж певицы и что скрывали ее дети
Раскрыта тайна смерти Валентины Легкоступовой: в чем виноват муж певицы и что скрывали ее дети


Болезнь и смерть Юлии


Отношения между матерью и дочерью были очень близкими и доверительными. В соцсети регулярно выкладывались совместные фото с счастливыми улыбками на лицах. Все омрачилось когда у Началовой нашли подагру. Юлия не показывала боли чтобы не ранить девочку, когда как Вера старалась всегда радовать смою маму. Они общались, как настоящие подруги, и разделяли друг с другом все горести и радости. Но в 2019 году Вере пришлось перенести очередной, самый сильный удар.

В 2019 году прилетев с Лондона девочка прямо в аэропорту узнает трагичную новость о смерти матери. Опеку над ребенком взяли родители Юлии. Боль от потери родного человека Вера переживала тяжело, однако забота близких помогала ей справится с горем.

Суды из-за долгов Началовой


Новым потрясением в судьбе Веры стал спор из-за недвижимости. Как оказалось, Юлия Началова заняла крупную сумму денег у Александра Фролова, отдав под залог половину своего имущества. После смерти Фролов не собирался возвращать квартиру Вере, из-за чего начались судебные разбирательства, наложившиеся на семейное горе. Было принято решение продать апартаменты в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера» стоимостью в 100 миллионов рублей, но даже после значительного снижения цены квартира оставалась без покупателей.

Юлия Началова и Вера Алдонина (Фото: соцсети)

Мечты и стремления Веры


После стольких переживаний и проблем Вера не перестала любить творчество и идти к своим целям. Девочка в 2023 году стала ученицей ВГИКа. Вера говорит, что хочет стать актрисой, а также занимается благотворительностью и хочет воплотить в жизнь мечты своей матери о большом доме, любви и сыне несмотря на трудности. Несмотря на столь трагичное детство девочка не стала жестокой и выбрала свой путь, достигает своих целей и пытается воплотить мечты в жизнь.

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Раскрыта тайна смерти Валентины Легкоступовой: в чем виноват муж певицы и что скрывали ее дети
07 января 2025, 18:53

Валентина Легкоступова (Фото: соцсети)

Трагическое известие о смерти эстрадной певицы Валентины Легкоступовой для многих стало шоком. В июле 2020 года она в третий раз вышла замуж, спустя месяц, 6 августа, Валентину госпитализировали в тяжелом состоянии, а 14 августа она скончалась. Последний брак исполнительницы продлился совсем недолго. И буквально над гробом Легкоступовой разразился жуткий скандал.
О том, какими были последние дни жизни Валентины Легкоступовой, в чем виноват ее муж и отчего на самом деле умерла певица — в материале «Радио 1».

События последней недели жизни Валентины Легкоступовой


6 августа 2020 года Легкоступова оказалась в Московском научно-практическом центре наркологии. Она была доставлена в центр дочерью, Анэттой Бриль. Вместе с Валентиной в больницу прибыл и ее третий супруг, Юрий Фирсов. Знаменитую певицу оформили под вымышленной фамилией, чтобы информация не попала в СМИ.

Через сутки медики зафиксировали резкое ухудшение состояния Легкоступовой — вплоть до коматозного. Она была переведена в 13-ю горбольницу, в отделение интенсивной терапии, однако реанимационные действия не помогли — развивалась гематома головного мозга. Врачи провели срочную операцию, но им не удалось спасти жизнь звезды. Они выяснили, что причиной отека мозга стала травма головы. Возникли предположения, что женщина была избита мужем. Но Фирсов заявил, что Валентина якобы пострадала в результате падения в ванной — поскользнулась, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Изначально самочувствие Легкоступовой не было столь тяжелым: по прибытии в наркологический центр она была в сознании, общалась с врачами, они слышали от нее жалобы на головную боль, но не на конфликт с мужем или избиение.

Что произошло после смерти Валентины Легкоступовой


Полиция задержала Юрия Фирсова еще 11 августа (наркологический центр он самовольно покинул в тот же день, когда прибыл). Но он настаивал на том, что невиновен в избиении жены. Когда Валентина скончалась (14 августа), дети певицы от первого и второго брака — Анэтта Бриль и Матвей Григорьев — принялись буквально на всю страну намекать, что подозревают в гибели матери ее последнего мужа. Далее не обошлось даже без знаменитого ток-шоу «Пусть говорят» и скандалов в прямом эфире.

Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов (Фото: соцсети)

Анэтта винила Фирсова в том, что он никому не сообщил о падении Валентины и травме головы. И недоумевала, почему мама столько времени пила с отчимом. Матвей же считал, что Фирсову хотелось получить имущество певицы, и он намеренно ее спаивал, проявлял агрессию, запрещал ей общение с детьми. Масла в огонь подлила и подруга покойной Ольга Спивакова, заявившая, что Валентина алкоголем не увлекалась. Также она отмечала, что после свадьбы подруга не горела желанием встречаться и с ней.

В результате произошедшего Следственный комитет начал доследственную проверку. Правоохранители не сомневались: Валентина имела возможность сообщить своим близким, что ее избивали. Она могла сделать это даже в тот день, когда ее госпитализировали — ведь она находилась в сознании.

Война между детьми Легкоступовой и ее мужем на ток-шоу


Конфликты детей и ближнего круга с последним мужем певицы продолжались. Звучали слова о том, что он подсыпал артистке запрещенные вещества, желая получить ее имущество и даже авторские права. Фирсова называли альфонсом (мужчину, едва ли не более состоятельного, чем покойная Валентина).

Фирсов отвечал тем же — ходил по громким ток-шоу, выдвигал встречные обвинения в краже у него документов и даже покушении на его жизнь. Позже он говорил, что его буквально довели до того, что он, ранее ни на что не претендовавший, подал на раздел наследства. Мол у него не было иного способа «прервать поток лживых обвинений». Он утверждал, что спокойно мог забрать более 10 млн наследства, однако не сделал этого. Приведенную в порядок квартиру он передал Алексею Григорьеву — отцу Матвея. Долю в доме в Подмосковье и автомобиль переписал на Анэтту.

Что свело в могилу Валентину Легкоступову


Примечательно, что утверждения и детей, и подруги насчет того, что Легкоступова не пила, или, что Фирсов ее спаивал, могут быть вымыслом. Согласно информации экспертов, непьющая Легкоступова накануне гибели находилась в 10-дневном запое — из него врачи Московского наркологического центра собирались выводить артистку.

Валентина Легкоступова (Фото: соцсети)

В августе 2021 была завершена комплексная экспертиза, подписанная ведущими наркологами Москвы. Главной причиной смерти певицы названа полиорганная недостаточность — осложнение имеющихся хронических заболеваний на фоне хронической алкогольной интоксикации. Плюс острая субдуральная гематома головного мозга.

Утверждается, что певица страдала синдромом зависимости от алкоголя средней степени. Он проявился у покойной в виде как расстройств психики (их ранее диагностировали и в Московском центре наркологии), так и повышенного АД, атеросклероза артерий и сосудов мозга, сахарного диабета II типа, гепатита и других проблем со здоровьем. Экспертами было особо отмечено, что гематома мозга у артистки — со «смешанным механизмом образования». К ней могла привести и травма (даже незначительная), и патологические изменения сосудов мозга (нарушение их прочности) из-за длительного употребления алкоголя.

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«Унижают из-за роскошной жизни»: дочь Филиппа ​Киркорова подверглась травле, какие тайны она раскрыла в соцсетях, подробности
07 января 2025, 16:00

Мартин и Алла-Виктория Киркоровы (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

Алла-Виктория Киркорова стала жертвой обстоятельств и не хочет принимать условия игры, которые ей навязывает знаменитый отец. По словам очевидцев, девочку травят в школе, она несчастлива несмотря на роскошь и гламур, окружающий ее с малых лет.
Почему Алла-Виктория чувствует себя несчастной, за что ее травят в школе и как она живет сегодня, расскажет редакция «Радио 1».

За что Аллу-Викторию Киркорову травят в школе


История Аллы-Виктории Киркоровой стала ярким примером того, как мир роскоши может обернуться настоящим испытанием для ребёнка. Юная наследница, привыкшая к вниманию прессы и звездным вечеринкам, неожиданно столкнулась с травлей в школе.

Публика привыкла видеть на снимках улыбающуюся дочь поп-короля, однако внимательный взгляд поклонников замечает в ее глазах грусть, которая не соответствует возрасту ребёнка. На самом деле за внешним успехом, лоском, достатком, есть другая жизнь, скрытая от чужих глаз. Одноклассники Аллы-Виктории стали делать из девочки объект для насмешек.

Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Особое место в их издёвках заняли разговоры об операциях на ягодицах отца. По данным близкого окружения семьи, оскорбления со временем начали становиться всё более дерзкими. Далее в ход пошла внешность Аллы-Виктории. Дочь не сразу открылась отцу. Однажды Алла-Виктория сказала папе, что больше не хочет ходить школу.

Стоит отметить, что ее младший брат Мартин избежал подобного давления. Он посещал престижный технический лицей столицы, где вместо прессинга царила атмосфера конкурентоспособности.

Реакция Филиппа Киркорова на травлю его дочери


Филипп, узнав об издевательствах над дочерью, не стал медлить. Решение о кардинальных изменениях в жизни детей было принято почти мгновенно. Не ограничившись сменой школы, он решил отправить Аллу-Викторию и Мартина в Дубай. Этот город стал для семьи убежищем, где вместо травли юных наследников ждали престижные образовательные возможности.

Выбранное учебное заведение поражает своим размахом. На территории пансионата создаётся атмосфера, где дети чувствуют себя защищёнными от внешних угроз. Стоимость обучения составила внушительную сумму в 11 млн рублей.

Алла-Виктория быстро адаптировалась к новой среде. Спокойствие и поддержка преподавателей позволили девочке раскрыться с другой стороны. Её улыбка на фотографиях перестала быть лишь внешним атрибутом. В новой школе девочка нашла способ продемонстрировать свою яркую натуру. Однажды во время перерыва Алла-Виктория решила сделать акробатический трюк, перевернувшись через ограждение столовой. Забаву заметила учительница, которая, не повышая голоса, объяснила девочке, что такое поведение может привести к травмам. Инцидент вызвал улыбку у других детей и показал, что Алла-Виктория начала чувствовать себя свободнее.

Сейчас девочка активно общается с ровесниками. Несмотря на юный возраст, наследница известного певца демонстрирует смелость в общении с поклонниками, отстаивая своё мнение и отвечая на острые вопросы.

«Я от суррогатной матери»: какие тайны Алла-Виктория Киркорова раскрывает о звездном отце в соцсетях


Так, недавнее признание Аллы-Виктории о её рождении всколыхнуло интернет. В ответ на вопрос одного из подписчиков, девочка сообщила: «Открою тайну: у меня нет мамы. Я от суррогатной матери». Это заявление вызвало шок у общественности, поскольку тема о рождении детей никогда не обсуждалась Киркоровым публично.

Алла-Виктория Киркорова (Фото: соцсети)

С самого начала король российской эстрады предпочёл не разглашать личные подробности своей жизни, в том числе не раскрывал информацию о суррогатной матери своих детей. Он многократно утверждал, что его дети ни в чём не нуждаются, ведь главная ценность в их жизни — это любовь и поддержка, которую они получают в семье.

Несмотря на все разговоры о нестандартной семейной ситуации, жизнь детей Киркорова полна ярких событий и внимания. Каждый день рождения Аллы-Виктории и Мартина — это повод для публичного торжества. Поп-король щедро дарит своим детям драгоценные подарки, атмосферу любви и внимания. Брендовые вещи, яркие праздники с приглашением звёзд — всё это стало привычной частью жизни. Даже увлечения детей, такие как попытки Мартина реализовать себя в дизайне или блогерская карьера Аллы-Виктории, находят поддержку со стороны отца.

Однако с таким количеством роскоши отпадают любые желания мечтать и добиваться целей. Но Киркоров откровенно заявляет, что не собирается обеспечивать детей всю жизнь.

«Сами себе всё заработают», — не раз подчеркивал он.

Однако психологи отмечают, что не только тяжесть от знаменитой фамилии мешает детям Филиппа Бедросовича быть счастливыми, а ещё и тот факт, что у них нет мамы. Ведь у них нет столь необходимых ласки и тепла, а деньги, дорогие подарки и роскошная жизнь не могут заменить ощущения счастья.

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«Подговорил врача, чтобы сдать дочь в детдом»: подробности скандального развода Александра Серова и Елены Стебеневой
07 января 2025, 13:50

Александр Серов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Певец Александр Серов был счастлив, когда встретил Елену Стебеневу. Их любовь была похожа на сказку, однако долго она не продлилась.
О том, каким был брак Александра Серова и Елены Стебеневой, а также, что ​стало причиной скандального развода — в материале «Радио ​1».

История знакомства Александра Серова и Елены Стебеневой


Серову было 40 лет, когда он впервые увидел Стебеневу. Их знакомство произошло на концерте в начале 1991 года на одной из московских площадок, где девушка выступала в составе танцевальной группы. 20-летние близнецы Лена и Оля Стебеневы сразу привлекли внимание Александра. Спустя неделю девушки уже снимались в клипе Серова на песню «Дорогая, я никогда не покину тебя».

«Как же он мне понравился... С первого взгляда! Интересный, обаятельный, галантный. Сняли клип, и все поехали к Саше домой отметить это событие. Мы разговаривали, и я с каждой секундой влюблялась еще сильнее, понимая — это мой человек!» — говорила Елена

Однако у Елены было весомое обстоятельство, которое не позволяло сразу же начать роман с известным певцом: предстоящая свадьба с другим мужчиной. Все же Елена выбрала Александра, однако считала нужным спокойно объясниться с предыдущим избранником, а также поговорить с родными о том, что она решила круто изменить свою личную жизнь. Вскоре Стебенева переехала к Серову.

«Первое время все шло замечательно. Он исполнял все мои прихоти. Тем более, что я сразу забеременела и капризов было много. Но Саша сильно меня любил», — вспоминает женщина.

Выкидыш, измены и скандалы: каким был брак Александра Серова и Елены Стебеневой


К несчастью, в жизни возлюбленных произошла трагедия — дочь родилась без кисти руки, а через несколько дней умерла. Но Александр и Елена смогли вместе пережить этот удар. Через время Елена снова забеременела. В октябре 1992 года родилась дочка Мишель. После рождения девочки пара сыграла свадьбу.

По словам женщины, она забыла о своей карьере и посвятила всю себя ребенку. Тем временем Александр продолжал усердно работать, периодически забывая о семье.

Александр Серов (Фото: РИА Новости/Александр Макаров)

«Я мечтала родить ему сына, но... Неприятно об этом говорить, однако, сыну просто неоткуда было появиться: муж охладел ко мне, а до меня доходили слухи, что других девушек он не пропускает! Я видела, что вокруг Саши постоянно целый рой поклонниц, но не хотела верить слухам», — рассказывала Стебенева.

Лена решила быть поближе к мужу и стать его администратором. Деятельность жены Серову нравилась, а надзор за ним — нет. Александру не нравился тотальный контроль, ведь, как выяснилось, ему действительно было, что скрывать от супруги. Однажды Стебенева убедилась, что муж действительно имеет романы на стороне. Как-то после разговора по телефону он забыл отключиться, а Елена услышала страстные речи незнакомки. Певец же недоумевал, почему Стебенева злится, ведь такое поведение абсолютно нормально для артиста его уровня.

Когда дочке было четыре года, Елена объявила, что подает на развод. Но Александр убедил ее подождать, после чего порадовал жену шикарной покупкой: два дома в Подмосковье. Но радость её была недолгой — второй дом был исключительно для отдыха Александра. Вскоре произошло еще одно неприятное событие. Елена повезла Александру нужные документы в офис, и войдя туда, остолбенела, на коленях у певца сидела молодая любовница. Инцидент завершился дракой между супругами.

«Да что она из себя святую изображает? Каюсь, сорвался, ударил, нельзя этого было делать. Только она помалкивает, что и сама вдарила мне сапогом по лицу. Клянусь, это был единственный раз, довела! А сама Лена могла пропасть на всю ночь без объяснений, к бутылке прикладывалась, а однажды продала мои часы за 300 тысяч долларов, хотя они стоили вдвое дороже. И всё истратила! Были и другие случаи исчезновения дорогих вещей и крупных сумм денег, а подбивала её на это сестра-близняшка. Постоянно настраивала жену против меня!» — рассказывал Серов.

Громкий развод Александра Серова и его жизнь сегодня


Развод в 2010 году был скандальным. Супруги припомнили друг другу даже страшную трагедию — смерть их первого ребенка. Но каждый старался упрекнуть другого. Тем не менее делёж имущества прошёл на удивление тихо. Всё было просто поделено пополам. Дочь, которой было тогда 17 лет, осталась жить с отцом. Александр по-прежнему зарабатывает хорошие деньги и кроме загородного дома сейчас владеет тремя квартирами.

Александр Серов (Фото: соцсети)

Сегодня 73-летний Серов по-прежнему считает себя завидным женихом. Главное его увлечение — коллекционирование автомобилей. Певец покупает подержанные машины элитных марок в хорошем состоянии и сам доводит до люксового состояния.

«Плачу 700 тысяч рублей налога в год за мой автопарк. Но я после развода был в таком шоке, что срочно искал себе хобби. Мужчины-автолюбители меня поймут», — делится исполнитель.

Прошли годы, но экс-супруги до сих пор питают друг к другу ненависть. Примечательно, что у Серова это был единственный брак. Елена же жила 10 лет с другим мужчиной, врачом по имени Максим, но в 2023 году рассталась с ним. Гражданский муж крепко выпивал и стал проявлять агрессию. Всё было настолько плохо, что дело доходило до вызова полиции.

Ну а между собой Серов и Стебенева не общаются все 14 лет после развода. По словам их общей дочери Мишель, всю жизнь она буквально разрывается между родителями.

«Моя самая заветная мечта — чтобы они помирились хотя бы ради внуков, ведь у меня уже двое замечательных детей!» — отметила девушка.

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Годится в дочери: ради кого бывший муж Собчак бросил Нинидзе и почему новые отношения Виторгана обречены на провал
07 января 2025, 13:17

Максим Виторган (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

После отъезда из России имя Виторгана упоминалось лишь изредка, и то в негативном свете. Однако он вновь привлек внимание СМИ, когда появились слухи о расставании с актрисой Нино Нинидзе. Полгода назад эта новость стала настоящей сенсацией: несмотря на недавние обещания жениться на Нинидзе, их отношения закончились, не успев толком начаться. Виторган старался избегать вопросов о причинах разрыва и вскоре уехал в Израиль, чтобы восстановиться после разочарования.

23-летняя возлюбленная Виторгана


Отношения с Нинидзе стали четвертой неудачной попыткой Виторгана построить личную жизнь. Казалось, что он останется холостяком, но в новогоднюю ночь актер удивил своих поклонников сообщением о том, что снова влюблен.

На этот раз Виторган решил попробовать счастье с 23-летней бизнесвумен Анной Коротковой. В социальных сетях появилось первое совместное фото пары, на котором артист выглядел по-настоящему счастливым рядом со своей новой избранницей.

Максим Виторган и Нино Нинидзе (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Ни артист, ни его новая возлюбленная не стали раскрывать подробности их отношений, оставив поклонников в неведении. Тем не менее, многие в социальных сетях уверены, что эти отношения, как и предыдущие, могут закончиться неудачей.

Ради кого Виторган бросил Нинидзе


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Анна Короткова не склонна делиться личной информацией в интернете, хотя активно ведет свой блог в социальных сетях. Известно, что ей 23 года, и она почти ровесница дочери Максима Виторгана от брака с Викторией Верберг Полины. Короткова описывает себя как инфлюенсера и создателя цифрового контента.

По ее собственным словам, она обожает путешествовать по заграничным курортам, а среди ее увлечений — катание на горных лыжах.

Тем временем в социальных сетях многие уверены, что Виторган совершил ошибку, выбрав Короткову. По мнению значительной части пользователей, Нино Нинидзе была более подходящей партнершей для артиста.

«Новая Нинидзе ей в подметки не годится», «Виторган снова ошибся», «Свято место пусто не бывает», «Ниноша – настоящая находка. Новая – просто куколка», «Эти отношения долго не продержатся. Смотрятся как папа и дочка. А дочка у него уже есть! Отношения обречены на провал», — такие комментарии можно встретить в сети.

Максим Виторган и Анна Короткова (Фото: соцсети)

Прежние отношения Виторгана


Мало кто помнит, но Максим Виторган официально был женат трижды. Первую супругу он встретил в ТЮЗе в 1988 году — это была актриса Виктория Верберг. Возрастная разница их не смущала, и вскоре они начали бурный роман, съехавшись вместе. В этом браке родились двое детей: дочь Полина, которая пошла по стопам родителей и стала актрисой, и сын Даниил, получивший образование в Великобритании и планирующий карьеру актера.

После десяти лет совместной жизни супруги расстались. По слухам, причиной разрыва стало увлечение Виторгана другой женщиной. Позже его второй официальной женой стала Наталья, но этот брак продлился всего год и сопровождался постоянными скандалами.

Третью жену, телеведущую Ксению Собчак, Максим Виторган встретил в 2011 году.

Роман с Виторганом положительно сказался на Собчак: она изменила свое отношение к детям и начала проводить время с дочерью и сыном мужа. Вскоре телеведущая задумалась о собственном ребенке, заявив, что не хочет оставаться без наследников в будущем. Общественности стало известно о пополнении в семье только в 2016 году, когда Собчак появилась на мероприятии с округлившимся животом. В ноябре того же года у пары родился сын Платон.

Максим Виторган и Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В течение двух лет в их семье царила идиллия, однако в 2018 году они расстались. Позже выяснилось, что Ксения завела роман с режиссером Константином Богомоловым.

Четвертая попытка Виторгана обрести счастье с Нино Нинидзе тоже закончилась провалом. Сначала влюбленные вместе посещали светские мероприятия и путешествовали, открыто признаваясь друг другу в любви.

Однако фанатов смущало одно: Максим не спешил делать Нинидзе предложение. Время шло, а заветное кольцо так и не появилось на ее пальце. Вероятно, именно отсутствие свадьбы стало причиной окончательного разлада в их отношениях. Разрыв стал неизбежным.

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Оставила вдовца без гроша: что стало с миллионами последней жены Прохора и как Татьяна Дэвис обхитрила молодого мужа
07 января 2025, 11:56

Прохор Шаляпин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

37-летний артист Прохор Шаляпин стал вдовцом в 2021 году: его 42-летняя супруга Татьяна Дэвис скончалась от коронавируса. В браке они пробыли два месяца: через несколько дней после свадьбы, тайно состоявшейся в Лас-Вегасе 31 июля, Татьяна попала в больницу, где и умерла, не выходя из искусственной комы. Почему молодой артист остался без наследства состоятельной жены расскажет «Радио 1».

Ранний брак и романы с влиятельными женщинами


По словам Прохора, свой первый брак он заключил в возрасте 18 лет, и его избранница была значительно старше него. Его второй супругой стала предприниматель Лариса Копёнкина, которая старше артиста на 28 лет. Они встретились на Ямайке в 2013 году, но их брак распался в 2015 году из-за увлечения Прохора певицей и моделью Анной Калашниковой.

С 2018 по 2019 год Шаляпин имел роман с Виталиной Джигарханян, бывшей женой известного артиста.

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Богатая невеста


В начале 2020 года Прохор Шаляпин познакомился с канадской бизнесвумен Татьяной Дэвис, владелицей сети адвокатских контор в Канаде. Татьяна, имеющая русские корни, эмигрировала с родителями в Канаду в начале 1990-х и провела там своё детство и юность. Их встреча произошла в Монако, куда Татьяна пригласила Прохора для выступления.

Женщина была старше артиста на девять лет и щедро одаривала его дорогими подарками. Пара часто путешествовала по Лос-Анджелесу на лимузинах, наслаждаясь коллекционным вином и останавливаясь в роскошных отелях. Татьяна строила серьезные планы на совместное будущее с Прохором: после свадьбы они намеревались получить американское гражданство и развивать карьеру артиста в Голливуде. Однако эти планы так и не были реализованы.

Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис (Фото: соцсети)

Свадьба с миллионершей и ее наследство


В июле 2021 года пара узаконила свои отношения в Лас-Вегасе, потратив на свадьбу около 15 миллионов рублей. Во время церемонии Шаляпин исполнил множество советских и русских песен в формате караоке.

Планировался медовый месяц в Мексике, однако поездка была отменена из-за проблем со здоровьем у Татьяны. К сожалению, 25 сентября 2021 года Татьяна-Клаудия скончалась в возрасте 47 лет, при этом она скрывала свой настоящий возраст.

Перед свадьбой Татьяна-Клаудия приобрела четыре квартиры в Москве на сумму 70 миллионов рублей и оформила их на своего возлюбленного из России. Чтобы защитить свои инвестиции, бизнесвумен составила договор с Прохором Шаляпиным.

После её смерти возникли вопросы о наследстве и обвинения в меркантильности в адрес артиста. Выяснилось, что перед свадьбой Татьяна-Клаудия заставила Шаляпина подписать 150-страничный брачный контракт, который защищал её имущество в случае развода. Прохор признался, что не понимал содержание документа из-за незнания английского языка и подписал его, не читая.

«Оставила молодого Прохора без гроша», «Молодец Таня, сразу составила договор», «Она понимала, почему он женился на ней», — писали комментаторы.

В итоге Прохор Шаляпин не унаследовал ничего от своей покойной жены. Он не претендовал на недвижимость в Канаде, а московские квартиры перешли к родителям Татьяны-Клаудии. Сам артист живёт достаточно скромно: у него есть квартира площадью 55 кв.м на Автозаводской и ещё одна на Ленинском проспекте, которую он сдаёт в аренду.

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Брат Дани Милохина стал сексологом
SHOT: Брат Дани Милохина стал проводить консультации о сексе за 8 тысяч рублей
07 января 2025, 11:19

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Брат тиктокера Дани Милохина — Илья — начал зарабатывать консультациями о сексе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Новый вид заработка 24-летнний Илья придумал несколько недель назад. По данным Telegram-канала, свои консультации молодой человек продает за восемь тысяч рублей.

Уточняется, что клиентов у «эксперта» пока не особо много. Примечательно, что блогер также стал называть себя эзотериком и «астропсихологом с опытом более 5 лет». На консультации Илья обещает сделать астрологический расклад и даже подключить знания психологии.

Всем желающим он готов рассказать о том, как «разорвать сексуальную связь с бывшим», завести девушку и почему люди стесняются определенных моментов в интимных отношениях.

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