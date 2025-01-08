«Дай деньги и я твоя»: интим с олигархами и скандальное признание матери Равшаны Курковой о личной жизни и карьере дочери

Рано Кубаева и Равшана Куркова(Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
«Иногда ты ведешь себя как проститутка»
После расторжения брака с отцом Равшаны, актёром Бахрамом Матчановым Кубаева осталась с ребёнком на руках, и ей пришлось сильно, чтобы обеспечить себя и Равшану, а ещё реализовать свои карьерные амбиции. Кубаева дебютировала в фильме «Младшая» (1994) — в нём показывалась история девушки, которая вышла замуж не девственницей. В то время картина вызвала в Узбекистане бурные общественные обсуждения, став вызовом традиционным исламским ценностям.
Потом Кубаева успешно проявила свой режиссерский талант и пригласила в свою комедию «Чудная долина» (2005) звездных актёров советского кино, в числе которых были Михаил Козаков и Надежда Румянцева, вернувшуюся на экран после затяжного перерыва. Для финансирования своих проектов мама Равшаны Курковой использовала методы, которые вызывали огромное количество споров.
В одном из интервью Кубаева объявила, что в конце 90-х пользовалась своими интимными отношениями с олигархами для получения финансирования своих фильмов. Она поделилась подробностями отношений с одним миллиардером, отмечая, что всё начиналось с делового общения, но потом переросло в настоящие чувства.
«Сначала переспала с ним для дела, а потом мне понравилось, потому что он оказался суперсекс-мужчина в постели», — говорила Кубаева.
Женщина опровергла домыслы о сексуальной слабости мужчин, зарабатывающих большие деньги, подчеркнув, что у её любовника с потенцией было все прекрасно.
Кубаева говорила, что женщина может пользоваться своей красотой, чтобы добиться необходимых целей, и не видела в этом ничего зазорного.
Мама Равшаны Курковой уточняла, что обеспеченные мужчины порой ищут не только физической привлекательности, но и той загадки, которую женщина может дать, и она охотно этим пользовалась.
«Многие богатые мужчины закомплексованы, и им надо давать понять, что ты готова и не надо стесняться. Иногда ты ведешь себя как проститутка — дай деньги, и я твоя», — поделилась Кубаева.
Женщина считает, что знание, как управлять восприятием, может обеспечить женщине большой успех.
Равшана Куркова(Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
«Я не из тех, кто мечтает, чтобы дочь вышла замуж один раз и навсегда»
Сейчас Рано Джалиловна не беспокоится о личной жизни Равшаны, у которой было два развода и ряд неудачных романов.
«Я не из тех мам, которые мечтают, чтобы дочь вышла замуж один раз и навсегда. Больше придерживаюсь теории Шопенгауэра, который считал, что человек, всю жизнь живущий с одним мужчиной или одной женщиной, деградирует, стоит на месте», — поделилась мама известной актрисы.
После переезда из Ташкента в Москву и учебы в университете, Равшана Куркова повстречала фотографа Семёна Куркова. Их роман завершился браком, но трагическая утрата малыша на пятом месяце беременности сильно повлияла на их отношения. Спустя некоторое время после этого пара приняла решение развестись, и Равшана оставила фамилию экс-супруга.
Потом, в 2004 году, она заключила брак с актером Артемом Ткаченко. Их союз продлился четыре года, и причиной разрыва, как отмечала сама актриса, стал разгульный образ жизни возлюбленного и его нежелание иметь детей. После расставания они остались в приятельских отношениях и в 2012 году снова встретились на съемках фильма «Майский дождь», где сыграли экс-супругов.
В том же 2012 году у Курковой начался роман с Ильей Бачуриным, предпринимателем и директором ГК «Главкино» — влюблённые встретились на Кинотавре. Однако пара разошлась в 2016 году.
В октябре 2019 года начали появляться слухи о новом романе актрисы с Сергеем Амаряном, владельцем боксерского клуба. В 2021 году Куркова поделилась, что в 2020 году у пары родился сын Гаспар. Были и сплетни о возможной размолвке, но они не подтвердились, и в марте 2023 года у возлюбленных появилась дочка.
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